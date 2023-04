A. Sorokino treneris įvardijo, kokio neįtikėtino rekordo tikisi iš savo auklėtinio

Pasaulio 24 valandų bėgimo čempionatas šiais metais vyks gruodžio 2–3 dienomis Taipėjuje.

„Laiko nemažai, todėl nusprendėme, kad galime pasiekti puikius rezultatus gegužės mėnesį, – sakė treneris. – Jau keletą metų Aleksandras puikiai pasirodo 100 kilometrų lenktynėse būtent balandžio-gegužės mėnesiais. Žinoma, negalėjome atsisakyti idėjos pabandyti gerinti pasaulio rekordą Aleksandro gimtajame mieste“.

Gegužės 14 dieną Vilniuje vyksiančiose greičiausiose 100 kilometrų lenktynėse pasaulyje „The World’s Fastest Run powered by Nord Security“ A. Sorokinas yra pasiryžęs pagerinti jam pačiam priklausantį pasaulio rekordą – 6 val. 5 min. ir 41 sek.

„Pasirengimas – sunkus, – pabrėžė S. Bialobrzeskis – Prieš Sevilijos maratoną Aleksandras stovyklavo Kenijoje, vėliau išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Jis atlieka sekinančias treniruotes. Norime gerinti pasaulio rekordą, todėl žinome, kokį greitį turėsime išlaikyti trasoje. Taip, mums reikia greičio, mums reikia visai kitokių organizmo savybių.

Todėl atsirado nemažai mobilumo, jėgos treniruočių. Treniruotės tęsiasi valandų valandomis. Daug dėmesio skiriame ir teisingam poilsiui bei psichologiniam pasirengimui.

Žinome, kad trasoje bus nelengvų akimirkų, tačiau negalėsime pasiduoti ir sustoti“.

Treneris suskubo priminti, kad A. Sorokinas – psichologiškai yra vienas stipriausių jo kada pažinotų atletų. „Jo galva susitvarko pačiuose sunkiausiose situacijose, jis bėga kaip mašina. Tai tiesiog įkvepia tikėti, kad viskas yra įmanoma“, – sakė specialistas iš Lenkijos.

Pasak jo, A. Sorokinas jau beveik yra pasirengęs bėgimui – paskutinės savaitės prieš lenktynes bus skirtos ramiam laikui namuose ir poilsiui. „Žinoma, bus ir lengvų treniruočių“, – nusijuokė S.Bialobrzeskis.

Priminsime, kad „The World’s Fastest Run powered by Nord Security“ trasa nusidrieks greta technologijų parko „Cyber City“, įsikūrusio progresyvioje ir atsinaujinančioje Vilniaus dalyje – Naujamiestyje.

„Cyber City“ technologijų parke greitai įsikurs ir vienas iš pagrindinių renginio partnerių – kibernetinio saugumo lyderis „Nord Security“, kurio produktais naudojasi milijonai vartotojų visame pasaulyje.

S. Bialobrzeskis, sulaukęs klausimo, apie kokį rezultatą leidžia sau pagalvoti, kiek susimąstė.

„Skaičiavome... Žinome, kad yra įmanoma 100 kilometrų įveikti greičiau negu per šešias valandas. Tai būtų įspūdingas rezultatas, – nusišypsojo treneris. – Tačiau aš būsiu be proto laimingas, jei distanciją įveiksime greičiau nei per 6 val. ir 5 min. – tai irgi bus pasaulio rekordas.

Ir tai tikrai būtų įspūdingos lenktynės. Jei galvojame apie pastarąjį variantą, greitis turės būti 3 min. 39 sek. kilometrui, jei galvojame apie 6 val. ribą – 3 min. 35 sek. kilometrui.

Atrodo, tik keturių sekundžių skirtumas, tačiau... Tai būtų neįtikėtinai nuostabus pasirodymas. Kodėl gi nepabandžius to padaryti? Kaip ir minėjau, būtent dabar yra geriausias laikas tokiam rekordui“.