Lengvosios atletikos savaitgalis Kaune: aikštyne pasirodys šeši Lietuvos olimpiečiai

Varžybose dalyvausianti geriausia šalies ieties metikė Liveta Jasiūnaitė šiam sezonui daugiausiai laiko ruošėsi Alabamos valstijoje (JAV). Lengvaatletę svarbiausiems startams šiemet ruošia lietuvių kilmės amerikietis treneris Thomas Pukstys.

Prieš beveik 2 savaites sportininkė sezoną pradėjo Arizonoje (JAV), kai varžybose ietį numetė 58.50 m ir užėmė 3 vietą. Dabar L. Jasiūnaitė grįžo į Lietuvą ir pasirengimą tęsia Kaune. „Džiaugiuosi, kad esu Lietuvoje, namuose“, – sakė Liveta.

Pasak ieties metikės, trenerio pasikeitimas atnešė pokyčius: „Pasiruošimas sezonui tikrai kitoks nei anksčiau, daug pokyčių, dėl kurių sudėtinga prognozuoti rezultatus.“

„Dabar labiausiai koncentruojuosi į gerą savijautą, kuri, dėl psichologinių aspektų, ne visada būna puiki“, – komentavo L. Jasiūnaitė. Prieš artėjantį startą Kaune lengvaatletė teigė, jog šių varžybų lūkestis dedamas ne į rezultatą, o būtent į gerą savijautą.

„Sezono grafikas nusimato įtemptas, laukia nemažai tarptautinių startų, pavyzdžiui: Deimantinės lygos etapas Prancūzijoje (birželio 9 d.), Europos komandinis čempionatas Lenkijoje (birželio 20–22 d.) bei pasaulio čempionatas Vengrijoje (rugpjūčio 19–27 d.)“, – pasakojo L. Jasiūnaitė.

LLAF taurės varžybose startuos ir geriausias Lietuvos ieties metikas Edis Matusevičius, kuris paskutinį kartą Valmieroje (Latvija), Baltijos čempionate, varžėsi dar 2021 metų rugpjūčio mėnesį.

Po alkūnės operacijos grįžtantis sportininkas neslėpė jaudulio: „Varžybų, be abejonės, laukiu, neramu startuoti po tokio ilgo laiko.“

Laikotarpis be varžybų, pasak E. Matusevičiaus, buvo įvairus: „Ilgą laiką negalėjau mėtyti ieties, todėl laikotarpis buvo labiau poilsinis, galva pailsėjo. Nors ir esu patenkintas progresu, šis startas man dar gana ankstyvas, nes nesu puikiai susitvarkęs technikos, treniruotėse trūksta pastovumo.“

„Nors visi skausmai jau praeityje, turiu labai rūpintis savo ranka, ją masažuoti ir prižiūrėti, o prie to labai prisideda Zigmas Zivatkauskas, kuriam esu be galo dėkingas“, – sakė E. Matusevičius, kuris LLAF taurėje norėtų ietį mesti 80 m.

Ruošdamasis sezonui lengvaatletis apsilankė keliose stovyklose, labiau akcentavo smulkesnes raumenų grupes ir traumų prevenciją. „Jaučiuosi tvirtesnis nei anksčiau“, – teigė E. Matusevičius.

Po LLAF taurės varžybų sportininkas tikisi startuoti Europos komandiniame čempionate, vėliau, liepos pradžioje, suplanuoti 2 startai Suomijoje, bronzinio lygio varžybose. Be to, ieties metikas neatmeta galimybės patekti ir į pasaulio čempionatą: „Reikia 5 gerų startų jei noriu patekti per reitingavimo sistemą arba 1 labai gero starto normatyvo įvykdymui, kuris yra 85.20 m.“

LLAF taurės varžybose šeštadienį, pirmą kartą po Europos uždarų patalpų čempionato Turkijoje (kovo 2–5 d.), startuos Jogailė Petrokaitė (šuolis į tolį) bei Juozas Baikštys (šuolis į aukštį). Be to, pirmąją dieną moterų šuolio į aukštį rungtyje dalyvaus Airinė Palšytė, disko sektoriuje žiūrovai išvys Andrių Gudžių, o Ieva Zarankaitė varžysis tiek disko metime, tiek ir rutulio stūmime.

Tiek L. Jasiūnaitę, tiek E. Matusevičių Kauno stadione žiūrovai išvysti galės sekmadienį. Sekmadienį, kaip įprasta, varžybas vainikuos moterų trišuolis, kuriame varžysis Dovilė Kilty, Aina Grikšaitė, Diana Zagainova, o 200 m sprinte dalyvaus Gediminas Truskauskas.

Varžybų pradžia šeštadienį – 15 val., sekmadienį – 12.20 val. Tiesioginę varžybų transliaciją bus galima stebėti per „Delfi TV“ bei LLAF „Facebook“ puslapį.