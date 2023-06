Lietuvos teniso sąjunga baigė penktąjį projekto „Junior Tennis Initiative” sezoną

Iš viso su teniso pradžiamoksliu šiemet buvo supažindinti 82 Lietuvos darželių ir 55 mokyklų mokytojai ir auklėtiniai.

„Šiemet projektas, matuojant jį dalyvaujančių mokymo įstaigų skaičiumi, nesiplėtė. Dirbome su tais darželiais ir mokyklomis, kurie prie „Junior Tennis Initiative“ prisijungė anksčiau. Tai buvo sąmoningas sprendimas, siekis susitelkti į kokybę, o ne į kiekybę“, – sako LTS generalinė sekretorė Virginija Paliukaitė.

Projekto veiklas atskiruose Lietuvos regionuose koordinavo 3 šalies teniso akademijos – Vilniaus teniso akademija, Kauno klubas „Tennis Space“ ir Šiaulių teniso akademija. Iš viso su vaikais ir mokytojais darbavosi 18 šių akademijų trenerių.

„Sprendimus dėl projekto veiklų, patraukliausių jų formų priimdavo pačios koordinuojančios akademijos, pasitarusios su mokymo įstaigomis. Apibendrinant, tai buvo buvo įvadinės treniruotės darželiuose ir mokyklose, mokymai kūno kultūros mokytojams, per kuriuos jie buvo supažindinti su teniso treniruočių metodikos pagrindais, įvairios teniso šventės mokymo įstaigose. Be to, projekte dalyvaujantys darželiai ir mokyklos buvo aprūpinti visa treniruotėms būtina įranga – raketėmis, kamuoliukais, tinklais“, – pasakoja V. Paliukaitė.

Vilniuje šiemet buvo apmokyta 15 mokytojų ir surengta per 270 teniso pamokų. Šiauliuose tokiuose mokymuose dalyvavo 18 mokytojų, Kaune ir Klaipėdoje seminarai bus surengti antroje šių metų pusėje.

„Kaip jau minėjau, mūsų teniso akademijos ir projekto koordinatoriai regionuose patys renkasi projekto įgyvendinimo formas. Pavyzdžiui, Vilniuje ir Klaipėdoje treneriai vyksta į mokymo įstaigas ir treniruotes veda ten. Kaune gi ir Šiauliuose vaikai ir jų mokytojai keliauja į teniso akademijas ir treniruojasi bei mokosi jose. Manau, kad vieno teisingo kelio čia nėra. Mums svarbu, kad tenisas fizinio lavinimo pamokose įsitvirtintų kaip viena iš sporto šakų“, – teigia LTS generalinė sekretorė.

Vilniuje penktasis „Junior Tennis Initiative“ sezonas buvo pabaigtas „SEB arenoje“ vykusia teniso švente, kurioje dalyvavo per 100 darželinukų, mokinių ir jų mokytojų.

Iš viso šiame ITF projekte dalyvauja 145 valstybės.