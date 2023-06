Pasibaigusiame Prancūzijos rankinio čempionate – lietuvių nesėkmės ir unikalus prancūzų legendos pasiekimas

Iš stipriausio Prancūzijos „Starligue“ diviziono iškrito „Istres“ komanda, kurioje žaidė Lukas Simėnas. „Istres“ liko priešpaskutinėje 15-oje vietoje. Tai lėmė ir L. Simėno atsisveikinimą su „Istres“ klubu.

Paskutiniame ture „Istres“ lemiamoje kovoje dėl išlikimo namuose 30:38 pralaimėjo penktą vietą užėmusiai „Nimes“ ekipai. L. Simėnas pelnė 2 įvarčius. Šį sezoną Prancūzijos čempionate per 23 rungtynes lietuvis surinko 24 įvarčius.

„Sezono pradžioje pagrindinis vaidmuo man buvo numatytas gynyboje. Įpusėjus sezonui pradėjau daugiau žaisti ir puolime. Ko man labiausiai trūko, tai daugiau minučių aikštelėje. Negaudavau daug žaisti. Be to prisidėjo ir traumos, dėl kurių teko praleisti septynerias čempionato rungtynes, – rankinis.lt sakė L. Simėnas. – Komanda čempionatą pradėjo prastai. Nors antroje sezono dalyje pradėjome žaisti kokybiškiau, tačiau rungtynėse, kurias turėdavome laimėti, galiausiai baigdavom tik lygiosiomis arba net likdavome be taškų. Ir tokių rungtynių buvo ne vienos. Tų taškų ir pritrūko, kad išliktume lygoje. Panaši situacija buvo ir praėjusiame sezone. Tačiau tada čempionatą baigėme trimis pergalėmis iš eilės ir sugebėjome išlikti aukščiausioje lygoje. Antrus metus iš eilės to pakartoti nepavyko“.

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. „Istres“ komandoje žaidusio L. Simėno sutartis su Prancūzijos klubu baigėsi ir nebus pratęsta.

Prastai sezonas susiklostė ir „Aix“ klubui, kurį prieš šį sezoną papildė Gerdas Babarskas, perėjęs iš kito Prancūzijos klubo „Chambery Savoie“. Praėjusio sezono prizininkai „Aix“ rankininkai užėmė tik 11-ą vietą. Ketvirtą pagal dydį biudžetą Prancūzijos lygoje – daugiau negu 6 mln. eurų turėjusiam „Aix“ klubui, tai blogiausias rezultatas per pastaruosius septynis sezonus.

Paskutiniame ture be G. Babarsko žaidęs „Aix“ namuose 31:33 pralaimėjo čempionui „Paris Saint-Germain“ klubui. G. Babarskas negalėjo padėti savo komandai, nes dėl tėvo – legendinio Kauno „Granito“ rankininko Valiaus Babarsko mirties – buvo priverstas grįžti į Lietuvą. Šį sezoną per 26 rungtynes G. Babarskas pelnė 31 įvartį.

Turtingiausias pasaulio rankinio klubas, net 16 mln. eurų biudžetu disponuojantis „Paris Saint-Germain“, Prancūzijos čempionu tapo jau devintą kartą iš eilės ir dešimtą klubo istorijoje. PSG gretose Prancūzijos čempionato auksą iškovojo ir mūsų kaimynai – trečią kartą čempionu tapo 2,15 m ūgio latvių milžinas Dainis Krištopanis, ketvirtą kartą – lenkas Kamilis Syprzakas.

Unikalų pasiekimą užfiksavo PSG ir Prancūzijos rinktinės legenda Nikola Karabatičius. Jis nacionalinių čempionatų nugalėtoju tapo jau 21-ą kartą. N. Karabatičius 15-a kartų tapo Prancūzijos čempionu – 8-is kartus su PSG ir 7-is kartus su „Montpellier“, 4-is kartus laimėjo Vokietijos čempionatą su „Kiel“ klubu ir dukart su „Barcelona“ triumfavo Ispanijos čempionate. 39-erių metų N. Karabatičius per visą savo karjerą nacionalinio čempionato nelaimėjo tik kartą, kai 2013 metais antrą sezono pusę žaidė „Aix“ gretose.

Tuometinėje Jugoslavijoje gimęs, bet Prancūzijos rinktinei atstovavęs N. Karabatičius su klubais ir rinktine iš viso iškovojo net 70-imt titulų. Skambiausi jų – triskart laimėtas olimpinio čempiono titulas, keturiskart – pasaulio čempionato ir triskart Europos čempionato auksas bei tris kartus laimėta EHF Čempionų lyga.

N. Karabatičius laikomas vienu geriausiu ar net pačiu geriausiu pasaulio rankininku per visą istoriją. Geriausiu pasaulio rankininku jis buvo išrinktas tris kartus – 2007, 2014 ir 2016 metais.