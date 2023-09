A. Sorokino treneris tiki: 24 valandų bėgimo rekordas bus pagerintas sekmadienį Vilniuje

Šeštadienį Vilniaus Vingio parke prasidėjo 24 valandų bėgimas „322km per 24 val. su Vytautas mineralais“, kuriame A. Sorokinas mėgins pagerinti sau pačiam priklausantį paros bėgimo rekordą.

Priminsime, dabartinis rekordas – 319,614 kilometrų.

„Kodėl manau, kad Aleksandras yra vienintelis, galintis nubėgti per parą 200 mylių (322 km)? Nes visi kiti negali net priartėti prie jo rezultato, – sakė treneris. – Taip, Andžejus Piotrowskis, kuriam priklauso antras rezultatas, bėga kartu su Aleksandru, bet nemanau, kad jam pavyks bent jau priartėti prie lietuvio. Daugelis bėgikų tik svajoja nubėgti bent 300 kilometrų per parą“.

Pasak S. Bialobrzeskio, 200 mylių – magiškas skaičius visiems ultra bėgikams.

„Todėl Aleksandras ir nori tai padaryti. Manau, jis gali tai padaryti, todėl ir metė iššūkį sau“, – teigė lietuvio treneris.

Jis pasakojo, kad bėgiko pasirengimas ir sunkiausias darbas buvo nuveiktas Lenkijos kalnuose, kur sportininkas praleido šešias savaites. „Tai nebuvo lengva, krūvis tikrai buvo žvėriškas, – pasakojo S. Bialobrzeskis. – Tačiau bėgant 24 valandas reikia būti stipriam psichologiškai. Tai nėra kova su varžovais. Tai yra kova su savimi. Aleksandras metė iššūkį ne kažkam, o sau pačiam. Jauti skausmą? Bėgi toliau? Nori sustoti? Tu nestoji. Be to, svarbi ir taktika – negali bėgti per greitai, negali to daryti per lėtai – privalai būti gudrus ir mokėti įsiklausyti savo organizmo“.

24 valandų bėgimo pasaulio rekordą dar 1997 metais pasiekė legendinis graikas Yanis Kouros. Per parą tuomet jis nubėgo net 303,306 kilometrus. Prireikė net 24 metų, kol lietuvis A. Sorokinas pirmą kartą pagerino šį rekordą nubėgdamas 309,400 km Lenkijoje 2021-aisiais. Po metų jis pagerino rekordą dar kartą, nubėgdamas 319,614 kilometrus. Iki simbolinės 200 mylių atžymos tuomet pritrūko vos 3 kilometrų.

A.Sorokinas tai padaryti siekia šį savaitgalį Vilniaus Vingio parke.

Norint pasiekti 322 kilometrų (200 mylių) ribą per 24 valandas jis privalės visą laiką bėgti vidutiniu 4:28min/km greičiu, nubėgti beveik 8 maratonus nesustojus, kiekvieną šį maratoną įveikti per 3 val. 8 min.

Per pirmas aštuonias „322km per 24 val. su Vytautas mineralais“ bėgimo valandas A. Sorokinas įveikė 114 kilometrų.

Bėgimo finišas – rytoj (sekmadienį, rugsėjo 17 d.) Vingio parke.