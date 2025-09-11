Testas. Ar atidžiai rugpjūčio mėnesį stebėjote Lietuvos sporto įvykius?
2025 m. rugsėjo 11 d. 15:25
Rugpjūčio mėnesį Lietuvos krepšinio rinktinė išvyko į Europos pirmenybes, Rūta Meilutytė apgynė pasaulio čempionės vardą, Mykolas Alekna tapo Deimantinės lygos nugalėtoju, Kaune vyko pasaulio šiuolaikinės penkiakovės pirmenybės, o visi šalies futbolo klubai iškrito iš Europos turnyrų.
Ar atidžiai stebėjote šiuos ir kitus įvykius, galite pasitikrinti atsakydami į dvylika klausimų.