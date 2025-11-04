Žinios, kurios šviečia.
Testas. Ar atidžiai spalio mėnesį stebėjote Lietuvos sporto įvykius?

2025 m. lapkričio 4 d. 09:47
Lietuvos sportininkai spalio mėnesį dalyvavo pasaulio sunkiosios atletikos ir dviračių treko pirmenybėse, Kauno „Žalgirio“ krepšininkai džiugino gerais rezultatais Eurolygoje, Europos turnyruose kovojo kitos Lietuvos krepšinio, rankinio ledo ritulio komandos, Kauno „Žalgirio“ futbolo komanda užsitikrino pirmąjį Lietuvos čempionės vardą, taip pat paaiškėjo Baltijos regbio ir Lietuvos moterų futbolo čempionai.
Ar atidžiai stebėjote šiuos ir kitus Lietuvos sporto įvykius, galite pasitikrinti atsakydami į dvylika klausimų.
