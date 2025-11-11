J. Sinneris „Nitto ATP Finals“ turnyre ir toliau nepralaimi net seto nuo 2023 metų

Pergalė per valandą ir 41 minutę padėjo J.Sinneriui iškovoti pirmąjį tašką Bjorno Borgo grupėje. 24 metų italas dabar turi 27 pergalių seriją uždarose patalpose ir „Nitto ATP Finals“ turnyre nepralaimėjo nė vieno seto nuo 2023 metų finalo, kuriame jis nusileido serbui Novakui Džokovičiui.
„Tai buvo labai sunkus mačas iki rezultato 6:5, – po pergalės aiškino J.Sinneris. – Turėjau keletą progų laimėti tą setą be papildomų jėgų, bet paprastai nieko nevyksta.
Akivaizdu, kad pergalė pirmajame mače yra labai svarbi šiose varžybose ir būtent tokiame formate. Esu labai laimingas.“
Pirmadienio vakarą triumfavęs „Inalpi“ arenoje J.Sinneris taip pat išsaugojo savo galimybes aplenkti geriausią planetos tenisininką ispaną Carlosą Alcarazą ir iškovoti pirmąją poziciją ATP reitinge iki metų pabaigos.
Italas ATP reitinge nuo ispano atsilieka 1050 taškų, o C.Alcarazas savo „Nitto ATP Finals“ kampaniją pradėjo sekmadienio laimėjimu prieš Alexą de Minaurą.
Antradienį kausis Carlosas Alcarazas ir Tayloras Fritzas bei Alexas de Minauras ir Lorenzo Musetti.
Turnyre dalyvauja 8 geriausi planetos žaidėjai, suskirstyti į dvi grupes grupes po keturis tenisininkus.
Į pusfinalį pateks po du geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
TenisasJannikas SinnerisCarlosas Alcarazas
