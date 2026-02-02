„Žemaitijos taurė 2026“ Kuršėnuose – šeimininkų svetingumas ir užtikrintas „Ippon“ klubo triumfas.

Varžybos pasižymėjo itin aukštu organizaciniu lygiu ir masiškumu – ant tatamio jėgas išbandė net 340 sportininkų, atstovavusių 19-ai skirtingų klubų.
Tiek dalyviai, tiek svečiai negailėjo gerų žodžių negailėjo organizatoriams – Kuršėnų kiokušin karatė klubui „DAO“, ir jo vadovui Valdemarui Mitkui, už operatyvumą, profesionalumą bei sukurtą šventinę nuotaiką, kuri leido sportininkams susikoncentruoti tik į kovas.
Nors varžybose konkurencija buvo didelė, ryškiausiai turnyre žibėjo svečiai iš Vilniaus – sporto klubas „IPPON“. Komandos rezultatai šiemet buvo tiesiog fenomenalūs: iš 70 į Kuršėnus atvykusių šio klubo atstovų, net 67 namo grįžo su medaliais (28 aukso, 24 sidabro, 15 bronzos).
Klubo atstovai savo socialinio tinklo paskyroje neslėpė džiaugsmo pasiektais rezultatais: „Didžiuojamės savo komanda, sportininkais ir treneriais – tai puikus darbas ir pelnyta pergalė.“
Susumavus visus rezultatus, bendroje komandinėje įskaitoje intrigos neliko. Užtikrintą pirmąją vietą iškovojo „IPPON“ klubas. Garbingą antrąją vietą, apgynę namų sienas, užėmė turnyro šeimininkai – Kuršėnų klubas „DAO“. Trečioji vieta atiteko Vilniaus klubui „Baltas Vilkas“.
„Žemaitijos taurė 2026“ dar kartą įrodė, kad kiokušin karatė lygis regione auga, o jaunieji sportininkai demonstruoja vis brandesnes kovas. Turnyras tapo puikia patirtimi prieš artėjančius nacionalinius čempionatus.