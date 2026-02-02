SportasKitos naujienos

„Žemaitijos taurė 2026“ Kuršėnuose – šeimininkų svetingumas ir užtikrintas „Ippon“ klubo triumfas.

2026 m. vasario 2 d. 18:04
Lrytas.lt
Šeštadienį, sausio 31 d., Kuršėnai trumpam tapo Lietuvos kiokušin karatė sostine. Čia įvyko prestižinis, tradiciniu tapęs turnyras „Žemaitijos taurė 2026“, sutraukęs gausų būrį kovotojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninės Latvijos.
Daugiau nuotraukų (20)
Varžybos pasižymėjo itin aukštu organizaciniu lygiu ir masiškumu – ant tatamio jėgas išbandė net 340 sportininkų, atstovavusių 19-ai skirtingų klubų.
Tiek dalyviai, tiek svečiai negailėjo gerų žodžių negailėjo organizatoriams – Kuršėnų kiokušin karatė klubui „DAO“, ir jo vadovui Valdemarui Mitkui, už operatyvumą, profesionalumą bei sukurtą šventinę nuotaiką, kuri leido sportininkams susikoncentruoti tik į kovas.
Nors varžybose konkurencija buvo didelė, ryškiausiai turnyre žibėjo svečiai iš Vilniaus – sporto klubas „IPPON“. Komandos rezultatai šiemet buvo tiesiog fenomenalūs: iš 70 į Kuršėnus atvykusių šio klubo atstovų, net 67 namo grįžo su medaliais (28 aukso, 24 sidabro, 15 bronzos).
Klubo atstovai savo socialinio tinklo paskyroje neslėpė džiaugsmo pasiektais rezultatais: „Didžiuojamės savo komanda, sportininkais ir treneriais – tai puikus darbas ir pelnyta pergalė.“
Susumavus visus rezultatus, bendroje komandinėje įskaitoje intrigos neliko. Užtikrintą pirmąją vietą iškovojo „IPPON“ klubas. Garbingą antrąją vietą, apgynę namų sienas, užėmė turnyro šeimininkai – Kuršėnų klubas „DAO“. Trečioji vieta atiteko Vilniaus klubui „Baltas Vilkas“.
„Žemaitijos taurė 2026“ dar kartą įrodė, kad kiokušin karatė lygis regione auga, o jaunieji sportininkai demonstruoja vis brandesnes kovas. Turnyras tapo puikia patirtimi prieš artėjančius nacionalinius čempionatus.
Kiokušin karatėLietuvos kiokušin karatė federacija (LKKF)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.