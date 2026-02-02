Garsūs Ukrainos boksininkai Las Vegase į ringą žengė su „Z“ raide ant šortų: apkaltinti išdavyste

Daugelis sporto gerbėjų pastebėjo šią keistą situaciją socialiniuose tinkluose. jie piktinosi ukrainiečiais, reiškė nepasitenkinimą ir kalbėjo apie valstybės išdavystę. Pasigirdo nuomonių, kad sportininkams neverta grįžti į Ukrainą, nes jie bus nesuprasti.
Tačiau paaiškinimas šios visos situacijos labai paprastas: „Z“ yra pirmoji raidė reklamos kompanijos „Zuffa Boxing“, kuri organizavo bokso renginį, pavadinime.
Tuo tarpu bokso gerbėjai jau kritikavo kompaniją ir jos bendraįkūrėją Daną White'ą, kuris taip pat yra „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) vadovas. Internetiniai komentatoriai pripažįsta, kad „Zuffa Boxing“ akivaizdžiai nebandė parodyti savo palaikymo Rusijai, o turėjo geriau pasiruošti renginiui.
Ypač raidė Z atrodė ne vietoje ant Bogačiuko šortų, kuris kovojo su rusu Radžabu Butajevu ir laimėjo skirtingu teisėjų sprendimu.
„Tai jau tapo rusišku memu, manau, jų bus daugybė. Jei Butajevas būtų laimėjęs, tai tikrai būtų patekę į nacionalines naujienas, prisiekiu“, – savo puslapyje socialiniame tinkle X, anksčiau žinomame kaip „Twitter“, rašė vartotojas LSVbetmachine.
„Noriu padėkoti už savo palaikymą, savo broliams iš Ukrainos. Šlovė Ukrainai! Žinote, kuo skiriasi mūsų dvikova?
Jam tai buvo tik kova, o man tai buvo karas. Kiekvienas raundas buvo karas. Norėjau laimėti – turėjau laimėti dėl savo šalies žmonių. Negalėjau pralaimėti“, – po pergalės kalbėjo S.Bogačiukas
Ukrainietis įveikė rusą R.Butajevą teisėjų sprendimu 96:94, 96:94, 94:96.
Tuo tarpu buvęs pussunkio svorio (iki 79,4 kg) pasaulio čempionas ukrainietis 38 metų O.Gvozdykas (21–2, 17 nokautų) „Zuffa Boxing“ varžybose varžėsi su Serbijai atstovavusiu Radivoje Kalajdzičimi (29–3, 21 nokautas) ir septintame raunde buvo nokautuotas.