Visi titulai vienose rankose – Danijos rankininkai tapo ir Europos čempionais

Danijos rankininkai pakartojo Norvegijos moterų rinktinės pasiekimą. Norvegėms šiuo metu taip pat priklauso visi titulai – olimpinių, pasaulio ir Europos čempionių.
Vyrų rankinio turnyruose iki šiol tik Prancūzijos rinktinei pavyko vienu metu turėti visus svarbiausius trofėjus savo lentynoje, kai jie tapo 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių čempionais ir laimėjo auksą 2009 m. pasaulio bei 2010 m. Europos čempionatuose.
Lemiamose šių metų Europos čempionato rungtynėse pasikartojo Paryžiaus olimpinių žaidynių finalas. Prieš pusantrų metų vykusiame olimpiniame finale danai sutriuškino vokiečius net 39:26. Šįkart vyko daug atkaklesnė kova.
Pergalę lėmė atsarginis vartininkas ir sustabdytas varžovų lyderis
Herningo arenoje net 15 tūkst. audringų sirgalių palaikoma Danijos rinktinė nuo vokiečių atitrūko tik antrame kėlinyje ir iškovojo pergalę 34:27 (18:16).
Danų spurto autoriumi tapo atsarginis vartininkas Kevinas Molleris. Jis atrėmė 8 metimus iš 23-ijų (35 proc.) ir buvo išrinktas geriausiu finalo rankininku. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Simonas Pytlickas, pelnęs 8 įvarčius, Mathiasas Gidselis ir Johanas Hansenas prie pergalės pridėjo po 7 įvarčius.
Vokietijos rinktinėje ryškiausiai spindėjo vartininkas Andreasas Wolffas, atrėmęs 14 metimų iš 45-ių (31 proc.).
Vokiečių gretose rezultatyviausiai žaidė po 5 įvarčius pelnė Johannesas Golla, Juris Knorras ir Marko Grgičius. Danų gynybai pavyko pristabdyti vokiečių atakų lyderį Renarą Uščiną. Latvių kilmės R. Uščinas finale realizavo vos 2 metimus iš 7-ių. Iki tol Europos čempionate per rungtynes R. Uščinas vidutiniškai pelnydavo po 5 įvarčius.
Bronzą kroatams nukalė tautiečius pranokęs islandas
Europos čempionato bronzos medalius iškovojo Kroatijos rinktinė. Islando Daguro Sigurdssono treniruojami kroatai kovoje dėl bronzos minimaliu skirtumu 34:33 įveikė Islandijos rinktinę.
Beje, Islandijos specialistai treniruoja net tris Europos čempionato pusfinalio dalyves. Be bronzą iškovojusio kroatų stratego D. Sigurdssono, sidabrą laimėjo vokiečius treniruojantis Alfredas Gislasonas. Islandijos rinktinės treneris Snorris Gudjonssonas su savo šalies rinktine liko už prizininkų pakylos.
Medaliai ir čempionų taurė – iš karalienės rankų
Europos čempionato nugalėtojams ir prizininkams medalius įteikė Lietuvoje prieš keletą dienų viešėjusi Danijos karalienė Mary. Tribūnose lemiamas rungtynes stebėjo ir abiejų finalininkų valstybių vadovai – Danijos premjerė Mette Frederiksen ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Europos čempionais Danijos rankininkai tapo po 14 metų pertraukos. Iki tol Senojo žemyno čempionų titulą danai buvo laimėję 2008 ir 2012 metais. Danijos rinktinė pagal iškovotų titulų skaičių nusileidžia tik penkis kartus auksą laimėjusiems švedams ir keturis kartus čempionais tapusiems prancūzams.
Iš viso danų sąskaitoje – jau 9 medaliai: 3 aukso, 2 sidabro ir 4 bronzos. Pagal šį rodiklį danai pasivijo Europos čempionatų rekordininkę Ispanijos rinktinę, turinčią 2 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos. Sidabrą laimėjusių vokiečių sąskaitoje – 5 apdovanojimai: 2 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos.
Geriausia visų laikų komanda?
„Šią akimirką esame šiek tiek nusivylę. Visgi, turime suprasti, kad sidabro medalis turi būti laikomas sėkme. Planavome patekti į finalą. Šįkart norėjome nugalėti Daniją, tačiau jie yra viena geriausių komandų istorijoje. Galbūt net pati geriausia per visą istoriją“, – po finalo sakė Vokietijos rinktinės vartininkas A. Wolffas.
Apie tai, kad ši Danijos rinktinė ko gero yra geriausia visų laikų komanda, rašo ir oficiali EHF svetainė, lyginanti Europos čempionatų statistinius duomenis.
Danijos rankininkai nuo 2021 m. laimėjo medalius visuose aštuoniuose didžiuosiuose turnyruose – olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose. Iš aštuonių laimėtų medalių, net pusė yra aukso, iškovoti 2024 m. olimpinėse žaidynėse, trijuose iš eilės pasaulio čempionatuose ir šių metų Europos pirmenybėse.
Asmeniniai prizai – Danijos rinktinės žvaigždei
Europos čempionato svarbiausius asmeninius prizus susižėrė M. Gidselis. Jis išrinktas geriausiu bei tapo rezultatyviausiu čempionato rankininku. Net 68 įvarčius pelnęs M. Gidselis pagerino visų laikų rekordą pagal viename čempionate pelnytus įvarčius.
26 metų M. Gidselis geriausiu svarbiausių turnyrų rankininku išrenkamas jau penktą kartą. Danas geriausiu tapo Tokijo ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse bei 2023 ir 2025 m. pasaulio čempionatuose. Išskyrus Tokijo olimpines žaidynes, M. Gidselis visuose minėtuose turnyruose tapo ir rezultatyviausiu rankininku. 2023 ir 2024 m. M. Gidselis buvo pripažintas geriausiu pasaulio rankininku.
Trūkstamu titulu savo trofėjų lentyną pagaliau papildė Danijos rinktinės treneris Nikolajus Jacobsenas. Nuo 2017 m. Danijos rinktinę treniruojančio 54 m. specialisto laimėjimų kraitis yra išties įspūdingas – 2 aukso ir 1 sidabro medaliai olimpinėse žaidynėse, 4 aukso medaliai pasaulio čempionatuose ir po vieną visų prabų medalį Europos čempionatuose.
Europos čempionato arenose – ir Lietuvos trispalvė
Šių metų Europos čempionate buvo ir Lietuvos atstovų. Pirmą kartą karjeroje Europos vyrų rankinio čempionate teisėjavo Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. Lietuvių teisėjų porai buvo patikėtos dvejos rungtynės. Pirmame etape lietuviai teisėjavo Prancūzijos ir Čekijos rungtynėms bei Danijos ir Rumunijos susitikimui.
T. Barysas ir P. Petrušis perėmė estafetę iš kitos Lietuvos teisėjų poros. Iki tol Europos vyrų čempionatuose net keturis kartus iš eilės nuo 2018 iki 2024 m. teisėjavo Vaidas Mažeika ir Mindaugas Gatelis.
Po Europos čempionato paaiškėjo ir Lietuvos rinktinės varžovai 2027 m. pasaulio čempionato atrankos turnyro antrame etape. Anksčiau ištraukti burtai lėmė, kad lietuvių varžove tapo A grupėje paskutinėje ketvirtoje vietoje likusi Serbijos rinktinė. Pirmos Lietuvos ir Serbijos rinktinių rungtynės vyks kovo 19 d. Serbijoje, atsakomosios – kovo 22 d. Utenoje.