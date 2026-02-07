LRF taurės finale šeimininkės susikaus su daugkartine turnyro laimėtoja

Abiejų pusfinalių nugalėtojos paaiškėjo tik po atkaklios kovos.
Pilnutėlių tribūnų, tarp jų ir Panevėžio m. merės Loretos Masiliūnienės palaikoma „Kova“ pusfinalyje po dramatiškos kovos 30:28 (16:17) nugalėjo Kauno „Žalgirį“.
Geriausiomis rungtynių rankininkėmis išrinktos abiejų komandų vartininkės. Panevėžio ekipos vartininkė Amanda Vareikienė atrėmė net 19 metimų iš 46-ių (41 proc.). Kauniečių vartininkė estė Darja Belokurova atrėmė 14 metimų iš 43-ijų (33 proc.).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Laura Salamanavičė, pelniusi 11 įvarčių, Simona Kolosovė, prieš kurią didžiąją rungtynių dalį buvo taikyta asmeninė gynyba, prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Amanda Dzikavičiūtė ir Miglė Aleknavičiūtė įmetė po 3 įvarčius.
„Žalgirio“ komandai Karolina Sparnauskaitė pelnė 8 įvarčius, Agnė Gudlinkytė ir Ramunė Poškutė – po 6, Amelija Selivončikaitė, Aušra Baležentytė ir Martyna Vaitkutė – po 2.
„Abi komandos labai norėjo laimėti ir rodė charakterį iki pat susitikimo pabaigos. Galbūt mes labiau tikėjome savo jėgomis, nors nežaidėme tobulai ir nemažai klydome. Aišku, namuose žaidžiant prie pilnų tribūnų irgi daug pridėjo to pasitikėjimo. Tai buvo labai svarbu, nes rungtynės buvo labai sunkios emociškai, kadangi taurės turnyre vienos rungtynės viską lemia“, – sakė „Kovos“ komandos žaidžiančioji trenerė L. Salamanavičė.
„Buvo labai banguotas žaidimas. Rungtynių pradžioje atsilikome, bet vėliau pavyko sugrįžti į rungtynes. Tačiau keletą kartų suklydome, gavome daug pašalinimų ir varžovės tuo pasinaudojo. Varžovėms padėjo ir puiki atmosfera tribūnose. Toks sirgalių palaikymas suteikė joms daugiau jėgų“, – komentavo rezultatyviausiai „Žalgirio“ gretose žaidusi K. Sparnauskaitė.
Tik du įvarčiai nugalėtoją lėmė ir antrame pusfinalyje. „Eglės“ rankininkės po permainingos kovos 32:30 (14:14) įveikė Klaipėdos „Dragūną“.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Beatričė Ruseckaitė ir Rita Rakauskienė, pelniusios po 7 įvarčius, Silvija Mackonytė įmetė 6 įvarčius, Greta Makovskytė – 5, Gabija Nievaitė – 3.
„Dragūno“ komandai Aušra Bagdonė pelnė 9 įvarčius, Ugnė Slavėnaitė – 4, Greta Vainorytė, Inesa Grišmanauskaitė, Vanesa Grišmanauskaitė, Dovilė Mižutytė ir Mantė Žvilauskaitė – po 3.
„Pergalę lėmė didesnis mūsų noras laimėti, daugiau įdėtų pastangų rungtynių pabaigoje, didesnis susikaupimas, pagalba viena kitai ir aišku, reikėjo šiek tiek sėkmės. Prieš pusfinalį mes buvome
laikomos favoritėmis, o su favoričių statusu šiek tiek sunkiau eiti į aikštelę, negu tada, kai tavęs niekas nelaiko favoritu. Bet smagu, kad pavyko pateisinti favoričių statusą“, – sakė geriausia rungtynių rankininke „Eglės“ gretose išrinkta S. Mackonytė.
„Rungtynių pabaigoje pritrūko jėgų. Visos merginos labai stengėsi, bet sutrukdė nerealizuoti metimai ir vienos varžovių žaidėjos nesustabdymas. Nesugebėjome apsiginti, o viskas prasideda nuo gynybos. Tie du įvarčiai ir nulėmė pralaimėjimą. Labai gaila. Visą sezoną su favoritėmis laikomomis komandomis kovojame labai atkakliai, bet vis pritrūksta sėkmės. Šiais metais pritrūko ir sėkmingesnių burtų, nes jau pusfinalyje gavome Lietuvos čempionato lyderes“, – teigė geriausia žaidėja „Dragūno“ komandoje išrinkta A. Bagdonė.
Šeštadienį vakare vyks LRF taurės vyrų turnyro pusfinaliai. Alytaus „Varsa-Stronglasas“ susitiks su Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda, o HC „Vilnius“ žais su Vilniaus „Šviesa“.
LRF taurės finalai vyks sekmadienį.