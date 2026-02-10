Intriguojančiame tinklinio mūšyje Alytuje – dramatiška „Amber Volley“ pergalė

Šeimininkai – Alytaus „Ultra“ tinklininkai – sėkmingiau pradėjo rungtynes ir gana užtikrintai laimėjo pirmą setą. Visgi netrukus svečiai atrado savo žaidimą ir išlygino rezultatą. Vėliau komandos dar sykį apsikeitė laimėtais setais ir viskas sprendėsi penktajame sete.
Lemiamame sete „Amber Volley“ pirmavo beveik visą laiką, tačiau alytiškiai buvo išlyginę rezultatą 13:13. Galiausiai tuomet Gargždų klubas pelnė du lemiamus taškus iš eilės ir šventė pergalę.
Nugalėtojams 23 taškus pelnė Daumantas Katinas, 16 – Armandas Bielskus, 11 – Arnas Pakalniškis. „Ultra“ gretose 22 taškus surinko Nedas Danulevičius, 15 – Audrius Knašas, 14 – Audrius Kasparavičius.
„Labai svarbi pergalė. Fiziškai rungtynės buvo tikrai nelengvos, ypač po labai intensyvaus sausio mėnesio, kur keturis iš eilės savaitgalius turėjome po dvejas rungtynes. Koją truputį kišo traumos ir ligos. Alytaus komanda tikrai mus spaudė ir esu dėkingas savo vyrams, kad jie susitvarkė su spaudimu ir pasiekė pergalę išvykoje. Manau, kad laimėjimą lėmė koncentracija ir disciplina aikštelėje ir, kas be ko, parodytas charakteris“, – džiaugėsi „Amber Volley“ treneris ukrainietis Serhijus Ščegol.
„Ultra“ tinklininkai sekmadienį įsirašė pergalę, namuose 3:0 (25:17, 25:18, 25:16) įveikusi „Aizpute“ klubą.
Latvijos-Lietuvos lygos lyderių grupėje „Amber Volley“ ir „Ultra“ turi po 19 taškų ir dalinasi 2–3 vietas. Galutinė jų vieta paaiškės po antrosios šių ekipų tarpusavio akistatos šį šeštadienį 15 val. Gargždų SC arenoje.
Laimėjusi komanda gali aplenkti grupės lyderę „Augšdaugava“ (21 tšk.) ekipą ir įgyti namų aikštės pranašumą visuose atkrintamųjų varžybų etapuose. Taip pat Gargždų ir Alytaus komandų išsidėstymas grupėje lems, kas bus aukščiau skirstyti „Teida“ Lietuvos vyrų čempionate, kuriame šios ekipos prisijungs nuo ketvirtfinalio.
„Gargžduose laukia labai svarbios rungtynės su „Ultra“, nes nuo to priklauso daug. Kviečiu visus į Gargždų areną palaikyti savo komandas“, – sakė S. Ščegol.
Tuo tarpu aukščiausiame lygyje iš Lietuvos vyrų komandų žaidžianti Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ dviem pralaimėjimais baigė „Elme Messer“ Baltijos lygos reguliarųjį sezoną.
Šiauliečiai išvykoje 0:3 (19:25, 16:25, 21:25) pralaimėjo „Parnu Vorkpalliklubi“ (Estija) ekipai ir 0:3 (20:25, 14:25, 22:25) turėjo pripažinti Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija) klubo pranašumą.
Su 27 taškais „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ reguliariajame sezone užėmė penktąją vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su pozicija žemiau likusia ta pačia „Robežsardze-RSU“ ekipa. Pirmosios rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį Šiauliuose.
Lietuvos pirmenybėse – svečių pergalės
Savaitgalį buvo sužaistos dvejos rungtynės „Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionate. Jose pergales šventė išvykoje žaidusios komandos.
Reguliariojo sezono lyderis Vilniaus universitetas 3:0 (25:20, 25:9, 25:18) įveikė Marijampolės „Sūduvą“.
Vilniečiams 24 taškus pelnė Robertas Juchnevičius, 8 – Andžejus Savostenokas. „Sūduvos“ gretose 12 taškų surinko Algirdas Naučius, 8 – Joris Andriušaitis.
Kitame susitikime VILNIUS TECH tinklininkai svečiuose po labai įtemptos kovos 3:2 (25:21, 21:25, 26:28, 25:20, 15:9) palaužė Klaipėdos universitetą.
Nugalėtojams 20 taškų pelnė Danielius Čumakas, 14 – Redas Masterbrockis, 13 – Jovydas Stankevičius, 10 – Olegas Zinovjevas. Klaipėdiečius į priekį vedė Nojus Žeimys (19 tšk.) ir Edas Zenkovas (13 tšk.).
Ateinantį savaitgalį vyks trejos rungtynės Vilniuje. Šeštadienį Vilniaus universitetas namuose priims Vilniaus rajono sporto centrą, o VILNIUS TECH – „Sūduvą“. Sekmadienį Vilniaus universitetas susitiks su Klaipėdos universitetu.