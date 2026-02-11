Antradienį žaidynės prasidėjo slidinėjimo moterų sprinto – 1,5 km – kovomis, kuriose varžėsi ir dvi mūsų sportininkės: Ieva Dainytė ir Eglė Savickaitė. Jos atitinkamai iškovojo 89 ir 62 vietas bei nepateko į ketvirtfinalius.
Po šešias sportininkes atkrintamosiose kovojusios slidininkės į priekį galėjo irtis tik laimėjusios pirmąsias dvi vietas bei dvi geriausius rezultatus parodžiusios trečiosios-ketvietosios vietų laimėtojos.
Galiausiai tapo aišku, kad finale kovos 3 švedės, 2 norvegės ir viena amerikietė. Tačiau tikrasis finalas vyko tik tarp Švedijos sportininkių, kurios atitrūko ir išsidalino medalius.
Pirmąją vietą iškovojo Linn Svahn, antrąją – 2022 metų Pekino čempionė Jonna Sundling, o trečią – Maja Dahlqvist. Pirmąją ir trečiąją vietas skyrė 4,83 sek.
Tokioje pačioje vyrų sprinto trasoje iš viso varžėsi 95 sportininkai, o tarp jų buvo ir lietuviai: Modestas Vaičiulis buvo 66-asis, Tautvydas Strolia kvalifikacijoje užėmė 84 vietas.
Abu lietuviai į ketvirtfinalį nepateko. Visų akys buvo nukreiptos į norvegą Johannesą Klaebo. Jis siekia tapti visų laikų geriausiu slidininku, laimėjus 9 aukščiausius medalius.
Praėjusioje olimpiadoje jis iškovojo 4 aukso medalius ir jam Milano-Kortinos žaidynėse reikia dar penkių.
Ir norvegas laimėjo jau antrą auksą, triumfavęs sprinte. Antrąją vietą laimėjo amerikietis Benas Ogdenas, atsilikęs finale tik 0,87 sek, o trečias buvo dar vienas norvegas Oskaras Vike. Jo atsilikimas buvo jau 6,81 sek.
Prasidėjusiose greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose antradienį įvyko mišrių komandų estafetės ir galiausiai auksą finale iškovojo Italija, antri buvo kanadiečiai, treti – Belgijos čiuožėjai, o ketvirta vieta tenkinosi Kinija.
Vyrų akrobatinio slidinėjimo varžybose auksą pelnė per tris bandymus sėkmingiausiai pasirodęs norvegas Birkas Ruudas. Jis surinko 86,28 balo. Antrąją vietą laimėjo amerikietis Alexas Hallas (85,75), trečiąją – Naujosios Zelandijos sportininkas Luca Harringtonas (85,15).
Dar vieną apdovanojimo komplektą išsidalino kalnų slidininkai – jie varžėsi komandinėse akistatose. Moterų varžybose pirmąją vietą laimėjo Austrijos 2 rinktinė, antrąją – Vokietija, o trečią – JAV 2 rinktinė.
Po keturių dienų akistatų galiausiai medalių komplektas atiduotas ir akmenslydžio atstovams. Antradienį buvo varžomasi lemiamose mišrių komandų akistatose.
Dėl trečiosios vietos kovojo Indija ir Didžioji Britanija ir pastarieji laimėjo mačą 5:3 ir laimėjo bronzą. Tuo tarpu dėl aukso santykius ant ledo aiškinosi Švedija ir JAV. Viską lėmė tik vieno akmens geresnis pastatymas ir auksą 6:5 iškovojo švedai.
Latvijai teko laukti keturias dienas, tačiau tai įvyko – šalis iškovojo medalį Milano ir Kortinos olimpinėse žaidynėse. Antradienį moterų rogučių sporto varžybose sidabrą iškovojo Elina Bota.
25-erių E. Bota turėjo apdovanojimų pasaulio ir Europos čempionatuose, tačiau niekas nesitikėjo, kad latvė taip galingai pasirodys Milane. Latvija pastarąjį kartą sidabro medalį buvo laimėjusi bobslėjaus kovose 2014 metų Sočio olimpiadoje. Po to 2018-siais Pjongčange ir 2022 metais Pekine iškovojo po vieną bronzą.
Latvė po trečiojo savo nusileidimo pakilo į antrą vietą ir padarė viską, kad joje išliktų. 25 metų iš Siguldos kilusi E. Bota 4 kartus trasą įveikė per 3 min. 31.543 sek. ir akimirka aplenkė amerikietę Ashley Farquharson (3:31.582).
Dėl aukso nebuvo tokios dramos – vokietė Julia Taubitz vienvaldžiai dominavo, parodė rezultatą 3 min. 30.625 sek ir 0,918 sek. palenkė latvę.
slidinėjimasAkmenslydissprintas
Rodyti daugiau žymių