Lietuvos rinktinė susigrums su legendinio N. Džokovičiaus serbais

Lietuvos teniso rinktinė grįžo į pirmą Daviso taurės varžybų grupę praėjusį savaitgalį Izraelyje 3:1 įveikusi šios šalies komandą. Dvi pergales Netanijoje vykusiame susitikime lietuviams vienetų susitikimuose iškovojo Vilius Gaubas, vieną – Edas Butvilas.
Serbijos rinktinė tuo pačiu metu Čilėje žaidė dėl patekimo į šių metų Daviso taurės finalus, tačiau iš Santiago grįžo be pergalių. Tiesa, Serbijos rinktinės sudėtyje Čilėje nebuvo nė vieno iš 4 šios šalies atstovų, patenkančių į pirmą ATP tenisininkų šimtuką.
Šiuo metu ATP klasifikacijoje 3-ią vietą užima Novakas Djokovičius, 66-ą – Miomiras Kečmanovičius, 79-ą – Hamadas Medjedovičius, 91-ą – Laslo Djere.
Serbija Daviso taurę yra laimėjusi 2010 metais. Tuomet Belgrade vykusiame finale jie 3:2 įveikė Prancūziją. Pakartoti šį pasiekimą serbai galėjo ir 2013 metais, tačiau tuomet finale jie taip pat namuose suklupo prieš Čekiją. Dar po 4 kartus Serbija pasiekė Daviso taurės pusfinalį (2011, 2017, 2021 ir 2023 metais) ir ketvirtfinalį (2012, 2015, 2016 ir 2019 metais).
Geriausias visų laikų tenisininkas N. Djokovičius Serbijos garbę Daviso taurės varžybose gynė net 62 susitikimuose.