Lietuvos kiokušin karatė čempionate Vilniuje – kelialapiai į Europos pirmenybes

„Jau apie dvidešimt metų laikomės tokios schemos – visų pirma Lietuvos čempionai, po to pasaulio ir Europos pirmenybių laimėtojai ir prizininkai bei antrąsias vietas savo svorio kategorijose laimėję karatistai. Tokia seka formuojama rinktinė.
Žinoma, galutinį žodį dėl kandidatų po dviejų stovyklų taria nacionalinės komandos treneriai, tačiau faktas – durys į rinktinę atsiveria laimėjus Lietuvos čempionatą“, – kalbėjo Lietuvos kiokušin karatė garbė prezidentas bei Europos federacijos viceprezidentas Romas Vitkauskas.
Sekmadienį Vilniuje „Aerottoria Arenoje“ ant tatamio pasirodys net keturi Europos čempionai, laimėję auksą spalį pirmenybėse Debrecene – Paulius Žimantas, Brigita Svinkūnaitė, Aneta Meškauskienė ir Marija Sekunda.
Kartu su šalies rinktinės nariais į pirmenybes sugrįžta Orestas Abazorius, Laurynas Vaičikauskas, ambicingieji Justyn Vabalis, sesrys Agnė ir Paulė Lavrinovičiūtė, Eglė Panavaitė, Miglė Sabaliauskaitė, Tautvydas Šniauka, Donatas Zeigis ir Daniila Grigorjevas
Be kumete kovų sekmadienį savo kovas rengs katos atstovai, o varžybose grumsis ir pasaulio bei Europos čempionė Diana Mačiūtė, Europos čempionatų prizininkai Raminta Makackaitė, Nikas Kvasys ir Matas Sasnauskas.
Šįkart į čempionatą neatvyks rinktinės lyderis sunkiasvoris Eventas Gužauskas, pasaulio čempionė Brigita Gustaitytė.
„Pas elitinius mūsų kovotojus yra ir papildomas varžybų grafikas, specialūs pasirengimo momentai svarbiausiems sezono mūšiams.
Sakysime, E. Gužauskas ir B. Gustaitytė rengiasi ir vasarą Japonijoje vyksiančioms „Čempionų čempionai“ kovoms. Tai labiau komercinis turnyras, kur nugalėtojams atitenka 70 tūkst. eurų.
Tad jie bus kandidatais į Europos pirmenybes, tačiau turės individualius pasirengimo planus“, – kalbėjo R. Vitkauskas.