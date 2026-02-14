Staigmenos rankinio lygoje – lyderės pralaimėjo autsaiderėms, čempionės ant iškritimo ribos

Didžiausios intrigos buvo laukiama trečią vietą užimančio Kauno „Žalgirio“ ir laipteliu aukščiau esančios Panevėžio „HC Kova“ komandos dvikovoje. Papildomos intrigos įnešė ir prieš savaitę vykęs šių ekipų susitikimas LRF taurės turnyro pusfinalyje, kur po dramatiškos kovos pergalę iškovojo panevėžietės.
Pirmą kartą klubo istorijoje šalies taurę laimėjusi „Kova“ per savaitę pasikeitė neatpažįstamai. Net 45 įvarčius į panevėžiečių vartus įmetusios „Žalgirio“ rankininkės pagerino šio LMRL sezono rezultatyvumo rekordą ir iškovojo triuškinamą pergalę 45:30 (26:10).
„Rungtynes pradėjome nesusikaupusios ir nenusiteikusios žaisti. Nuo pat pradžios buvome kažkur kitur, tik ne rungtynėse. Atrodo, kad likome Panevėžyje, – kritikos negailėjo žaidžiančioji „Kovos“ komandos trenerė Laura Salamanavičė. – Pirmas kėlinys tiek gynyboje, tiek puolime, buvo kažkoks nesusipratimas. Varžovės tai jautė ir didino skirtumą. Antrą kėlinį laimėjome vienu įvarčiu, tačiau pirmame kėlinyje praleisti net 26 įvarčiai davė savo rezultatą“.
„Žalgirio“ gretose rezultatyviausiai žaidė Karolina Sparnauskaitė, nugalėtojoms pelniusi 12 įvarčių, Agnė Gudlinkytė prie pergalės pridėjo 8 įvarčius, Martyna Vaitkutė – 7. Kauniečių vartininkė estė Darja Belokurova atrėmė net 13 metimų iš 31-o (42 proc.). Panevėžio komandai rezultatyviausia LMRL rankininkė Simona Kolosovė pelnė 8 įvarčius, Amanda Dzikavičiūtė – 4.
Pralaimėjusios panevėžietės įteikė dovaną LMRL lyderėms Vilniaus „Eglės“ rankininkėms, kurios jau užsitikrino reguliariojo sezono nugalėtojų vardą.
LRF taurės finalo ketverte traumų išretinta „Eglės“ komanda 32:34 (16:17) pralaimėjo autsaiderei Vilniaus SM „Sostinės tauras“ ekipai. Lyderėms tai buvo vos antras pralaimėjimas šį sezoną, o autsaiderėms – tik antra pergalė.
Nugalėtojoms Sakura Matuševa pelnė 9 įvarčius, Singrida Kulikovaitė ir Adelė Augaitė – po 7, Ana Andronik – 5. „Eglės“ komandai Rita Rakauskienė pelnė 11 įvarčių, Silvija Mackonytė – 8, Greta Makovskytė – 6.
„Mums reikėjo taupytis, nes iš finalo ketverto grįžome be trijų traumuotų žaidėjų. Todėl kažko kaltinti dėl pralaimėjimo tikrai negali, nes žaidėjos turėjo rungtyniauti ne savo pozicijose“, – sakė „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas. – Gavę dovaną iš „Žalgirio“, jau užsitikrinome pirmą vietą. Tai suteiks daugiau laiko skirti traumų prevencijai. Reikia laiko ir atsistatyti po traumų ir manau, kad anksčiau ar vėliau į aikštelę sugrįšime optimalios sudėties“.
Kovoje dėl 4 vietos ir paskutinio kelialapio į pusfinalį labai svarbią pergalę šventė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkės. 5 vietą užimanti uostamiesčio komanda svečiuose 31:22 (13:10) nugalėjo laipteliu aukščiau esančią čempionę Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“ ekipą. Dabar abi komandas skiria vos taškas.
Pergalės kalve tapo neįtikėtinai žaidusi „Dragūno“ vartininkė Ugnė Šemetulskytė. Ji atrėmė daugiau negu pusę (51 proc.) varžovių metimų – net 23 iš 45-ių. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Aušra Bagdonė, pelniusi 6 įvarčius, Vanesa Grišmanauskaitė ir Mantė Žvilauskaitė įmetė po 5 įvarčius. Garliavos komandai Mantė Voskresenskaja pelnė 10 įvarčių.
Pirmą vietą reguliariajame sezone užsitikrinusi „Eglė“ per 13 turų iškovojo 22 taškus. 2 vietą užimanti „Kova“ nuo lyderių atsilieka 4 taškais, bet negali aplenkti „Eglės“ dėl vilnietėms palankesnių tarpusavio rungtynių rezultatų. Teorines viltis pasivyti panevėžietes dar išsaugojo 3 vietą su 14 taškų užimantis „Žalgiris“.
4 vietoje, garantuojančioje vietą pusfinalyje, išlieka 9 taškus turinti „Garliava“. Tačiau čempionių persvara prieš „Dragūną“ ištirpo iki minimalaus. Jau vasario 28 d. „Garliava“ ir „Dragūnas“ tarpusavyje susitiks dar kartą atkeltose rungtynėse.