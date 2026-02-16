Dar vienas siaubingas kritimas – suomis tėškėsi iš 40 metrų aukščio ir prarado sąmonę

Žaidynėse suomis debiutavo „Big Air“ disciplinos atrankos varžybose. Visgi jau pirmasis 18-mečio bandymas baigėsi siaubingu smūgiu į žemę.
Nuo maždaug 40 metrų aukščio rampos pakilęs suomis nesugebėjo užbaigti suktuko, prarado kūno kontrolę ir krito ant galvos.
Po kritimo sportininkas buvo praradęs sąmonę, prie jo pribėgo medikai. Po kiek laiko jis atgavo sąmonę ir tūkstantinei sirgalių miniai parodė aukštyn iškeltą nykštį. tačiau jo veidas buvo nubrozdintas.
Kaip paskelbė suomių rinktinė, sportininkas buvo prižiūrimas medikų, tačiau sveikatai pavojaus nėra.
E. Lajunenui yra tik 18 metų ir jis debiutavo olimpinėse žaidynėse.
Suomijoje gimęs akrobatinio slidinėjimo sporto atstovas dalyvavo 2025 m. pasaulio čempionate, užimdamas 31 vietą laisvojo slidinėjimo „slopestyle“ rungtyje ir 32 vietą laisvojo slidinėjimo „Big Air“ rungtyje.