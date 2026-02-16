Lietuvos sporto savaitė: „Žalgirio“ pergalės, atsisveikinimas su Europos taure ir V. Gaubo laimėjimas

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai už Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių ribų.
Vasario 9 d. Geriausiais 2025 metų Lietuvos futbolininkais išrinkti Gvidas Gineitis („Torino“) ir Rimantė Jonušaitė (Ženevos „Servette“). Ir 21 metų G.Gineitis, ir 22 metų R.Jonuškaitė geriausiųjų rinkimuose nugalėjo antrus metus iš eilės. Geriausiu jaunu futbolininku išrinkti G.Gineitis ir Justina Blaževičiūtė (Šiaulių „Gintra“), geriausiu A lygos futbolininku – belgas Amine‘as Benchaibas (Kauno „Žalgiris“), geriausiu salės futbolininku – Justinas Zagurskas (Kauno „Žalgiris“), geriausiu treneriu – Eivinas Černiauskas (Kauno „Žalgiris“) ir Kotryna Kulbytė (Uzbekistano rinktinė).
Vasario 9 d. Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius dailiojo čiuožimo ledo šokių ritminėje programoje užėmė septintąją vietą.
Vasario 10 d. Vilniaus „Rytas“ vyrų krepšinio Čempionų lygos rungtynėse išvykoje nugalėjo Holono „Hapoel“ 106:98 (I.Sargiūnas ir J.Walkeris po 27, J.Hardingas 23). „Rytas“ laimėjo 2 iš 4 rungtynių ir grupėje užima trečiąją vietą.
Vasario 10 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų biatlono asmeninėse lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 19-ąją, Karolis Dombrovskis – 30-ąją, Nikita Čigakas – 50-ąją, Maksimas Fominas – 56-ąją vietą (startavo 89 sportininkai; nugalėjo Johanas Olavas Botnas).
Vasario 10 d. Milano-Kortinos žaidynėse slidinėjimo sprinto vyrų varžybose Modestas Vaičiulis užėmė 66-ąją, Tautvydas Strolia – 84-ąją vietą (startavo 94 sportininkai; nugalėjo norvegas Johannesas Hosflotas Klabo). Moterų varžybose Eglė Savickaitė užėmė 62-ąją, Ieva Dainytė – paskutinę 87-ąją vietą (nugalėjo švedė Linn Svahn).
Vasario 11 d. Milano-Kortinos žaidynėse moterų biatlono asmeninėse lenktynėse Judita Traubaitė užėmė 47-ąją, Sara Urumova – 77-ąją, Lidija Žurauskaitė – 81-ąją, Natalija Kočergina – 87-ąją vietą (startavo 90 sportininkių; nugalėjo prancūzė Julia Simon).
Vasario 11 d. Milano-Kortinos žaidynėse Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius dailiojo čiuožimo ledo šokių varžybose užėmė šeštąją vietą (dalyvavo 23 poros; nugalėjo prancūzai Laurence Fournier-Beaudry ir Guillaume‘as Cizeronas).
Vasario 11 d. Du Lietuvos vyrų krepšinio klubai žaidė paskutines Europos taurės rungtynes. Klaipėdos „Neptūnas“ namie pralaimėjo Stambulo „Bahçeşehir“ 86:91 (M. Girdžiūnas 20, H. Cleary 16), Panevėžio „Lietkabelis“ išvykoje nugalėjo Londono „Lions“ 66:58 (J. Morrisas 20, K. Kullamae 18). „Neptūnas“ laimėjo 7 iš 18 rungtynių ir A grupėje užėmė aštuntąją vietą, „Lietkabelis“ laimėjo 5 rungtynes ir B grupėje užėmė priešpaskutinę devintąją vietą. Dvi pirmąsias vietas grupėse užėmusios Jeruzalės „Hapoel“ (13 perg.) ir „Bahçeşehir“ (12) bei Stambulo „Beşiktaş“ ir Burgo „Jeunesse Laïque“ (po 13) iškovojo kelialapius į ketvirtfinalį. Kelialapius į aštuntfinalį A grupėje iškovojo Liublianos „Olimpija“ (12), Venecijos „Reyer“, „Manresa“ (po 11) ir Klužo „U“ (9), B grupėje – Podgoricos „Budućnost“, Ankaros „Türk Telekom“ (po 12), „Trentino“ (11) ir Chemnico „Niners“ (9).
Vasario 11 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų kalnų slidinėjimo super milžino varžybose Andrejus Drukarovas užėmė 31-ąją vietą (dalyvavo 42 sportininkai; nugalėjo šveicaras Franjo von Allmenas).
Vasario 12 d. Milano-Kortinos žaidynėse moterų slidinėjimo 10 km lenktynėse laisvuoju stiliumi Ieva Dainytė užėmė 79-ąją, Eglė Savickytė – 91-ąją vietą (startavo 111 sportininkių; nugalėjo švedė Frida Karlsson).
Vasario 12 d. Justina Mikulskytė teniso turnyro Grenoblyje (Prancūzija; „W50“) antrajame rate pralaimėjo ukrainietei Veronikai Podrez 4:6, 4:6.
Vasario 13 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų biatlono sprinto lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 49-ąją, Maksimas Fominas – 71-ąją, Nikita Čigakas – 83-iąją, Karolis Dombrovskis – 84-ąją vietą (dalyvavo 90 sportininkų; nugalėjo prancūzas Quentinas Fillonas Maillet).
Vasario 13 d. Utenos „Juventus“ krepšinio klubas pratęsė sutartį su treneriu Kęstučiu Kemzūra, kuris dirba nuo 2024 m. lapkričio. Nauja sutartis galios iki 2027 m. vasaros.
Vasario 13 d. Kauno „Žalgiris“ vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse namie nugalėjo Tel Avivo „Hapoel“ 93:82 (M. Wrightas 25, S. Francisco 15, M. Lo 13). Mosesas Wrightas („Žalgiris“) pripažintas geriausiu turo žaidėju. Po rungtynių „Žalgiris“ pranešė, kad pėdos traumą patyrė Arnas Butkevičius, kuris nežais bent pusantro mėnesio. „Žalgiris“ laimėjo 16 iš 28 rungtynių ir užima septintąją vietą. Pirmauja Stambulo „Fenerbahçe“ (20 perg.), Pirėjo „Olympiakos“, „Valencia“ (po 18), Madrido „Real“, „Barcelona“ (po 17) ir „Hapoel“ (16).
Vasario 13 d. Matas Buzelis („Chicago Bulls“) dalyvavo Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Žvaigždžių savaitgalio, surengto Inglvude (Kalifornija, JAV), Kylančių žvaigždžių turnyre. Jis žaidė turnyrą laimėjusioje Vince‘o komandoje.
Vasario 13 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų slidinėjimo 10 km lenktynėse laisvuoju stiliumi Tautvydas Strolia užėmė 84-ąją vietą (startavo 113 sportininkų; nugalėjo norvegas Johannesas Hosflotas Klabo).
Vasario 14 d. Milano-Kortinos žaidynėse moterų biatlono sprinto lenktynėse Judita Traubaitė užėmė 49-ąją, Lidija Žurauskaitė – 64-ąją, Sara Urumova – 84-ąją, Natalija Kočergina – 90-ąją vietą (dalyvavo 91 sportininkė; nugalėjo norvegė Maren Kirkeeide).
Vasario 14 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų kalnų slidinėjimo slalomo milžino varžybose Andrejus Drukarovas užėmė 23-iąją vietą (dalyvavo 81 sportininkas; nugalėjo brazilas Lucasas Pinheiro).
Vasario 14 d. Lietuvos moterų rankinio lygoje Kauno „Žalgiris“ namie nugalėjo prieš savaitę Lietuvos taurę iškovojusią Panevėžio „Kovą“ 45:30. Kitose turo rungtynėse lyderė Vilniaus „Eglė“ išvykoje pralaimėjo autsaideriui Vilniaus „Taurui“ 32:34, čempionės vardą ginanti „Garliava“ namie pralaimėjo Klaipėdos „Dragūnui“ 22:31. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus dviem turams teisę žaisti atkrintamosiose varžybose užsitikrino „Eglė“ (22 tšk. per 13 rungt.), „Kova“ (18) ir „Žalgiris“ (14).
Vasario 14 d. Baltijos vyrų rankinio lygos lyderių rungtynėse Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ išvykoje pralaimėjo Baltijos lygos čempiono vardą ginančiam Pylvos „Serviti“ 29:31. Turnyre pirmauja „Serviti“ (27 tšk.), „Dragūnas“ (24), Rasiku „Mistra“ (22) ir Vilniaus „Šviesa“ (21). Dvi paskutines vietas užima Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (6) ir Kauno „Granitas“ (3).
Vasario 14–15 d. Lietuvos krepšinio lygoje dėl antrosios vietos kovojančių komandų rungtynėse Vilniaus „Rytas“ namie nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ 100:95, „Šiauliai“ namie nugalėjo Utenos „Juventus“ 97:90. Autsaiderių rungtynėse Kėdainių „Nevėžis“ namie nugalėjo „Jonavą“ 88:85 (po pratęsimo). „Jonava“ patyrė šeštąjį iš eilės pralaimėjimą. Lyderis Kauno „Žalgiris“ išvykoje nugalėjo „Gargždus“ 69:63 ir pratęsė 13 pergalių seriją. Turnyre pirmauja „Žalgiris“ (17 perg.), „Rytas“, „Neptūnas“ (po 11), „Šiauliai“ (10), „Juventus“ ir Panevėžio „Lietkabelis“ (po 8). Paskutinę vietą užima „Jonava“ (2).
Vasario 15 d. Milano-Kortinos žaidynėse vyrų biatlono persekiojimo lenktynėse Vytautas Strolia užėmė 39-ąją vietą (dalyvavo 60 sportininkų; nugalėjo švedas Martinas Ponsiluoma). Moterų persekiojimo lenktynėse Judita Traubaitė užėmė 57-ąją vietą (dalyvavo 59 sportininkės; nugalėjo italė Lisa Vittozzi).
Vasario 15 d. Milano-Kortinos žaidynėse moterų kalnų slidinėjimo slalomo milžino varžybose Neringa Stepanauskaitė iki finišo nenušliuožė (dalyvavo 76 sportininkės; nugalėjo italė Federica Brignone).
Vasario 15 d. Vilius Gaubas teniso turnyro Rio de Žaneire („ATP 500“) atrankos antrajame rate nugalėjo italą Francesco Passaro 6:4, 7:5 ir pateko į pagrindines varžybas. Pirmajame rate V. Gaubas nugalėjo italą Andreą Pellegrino. ATP reitinge 127-ąją vietą užimantis 21 metų V. Gaubas antrą kartą karjeroje pateko į ATP turo turnyro pagrindines varžybas.
Vasario 15 d. Elektrėnuose vandensvydžio Iššūkio taurės antrojo etapo turnyre Elektrėnų „Žaibas“ per 2 rungtynes iškovojo 3 taškus, užėmė antrąją vietą ir kartu su grupės nugalėtoja „Sliema“ (Malta) pateko į finalo aštuonetą. „Žaibas“ nugalėjo Espo „Cetus“ (Suomija) 21:11, bet pralaimėjo „Sliema“ 10:12. Finalo aštuonetas vyks kovo 12–15 d.
Vasario 15 d. „Širvintos“ salės riedulio Iššūkio taurės pirmosios pakopos turnyre Sofijoje užėmė ketvirtąją vietą. Turnyro nugalėtoju tapo „Bra“ (Italija).
