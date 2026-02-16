Nuostabu: V. Gaubas Brazilijoje pateko į pagrindinį „ATP 500“ turnyrą

Lietuvis finaliniame kvalifikacijos mače 6:4, 6:4 įveikė italą Francesco Passaro (ATP-159).
Mačas vyko 1 val. 37 min.
Pagrindiniame turnyre žais 19-oji pasaulio raketė Francisco Cerundolo, 22-asis reitingas Luciano Darderi, Brazilijos supertalentas Joao Fonseca ir du pastaruosius turnyrus Rio de Žaneire laimėjęs Sebastianas Baezas.
Pagrindiniame turnyre V. Gaubas gali susitikti su J. Fonseca (ATP-33), Alexandre’u Mulleriu (ATP-48), Danieliu Altmaieriu (ATP-51) arba 16-mečiu brazilu Luisu Migueliu (ATP-1586).
Lietuvis už įveiktą kvalifikaciją gavo 25 reitingo taškus.