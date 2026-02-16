SportasKitos naujienos

Nuostabu: V. Gaubas Brazilijoje pateko į pagrindinį „ATP 500“ turnyrą

2026 m. vasario 16 d. 00:13
Lrytas.lt
Vilius Gaubas (ATP-127) ir toliau žengia didelius žingsnius pirmyn teniso pasaulyje. Šįkart šiaulietis pateko į pagrindinį „ATP 500“ serijos turnyrą Rio de Žaneire (Brazilija).
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvis finaliniame kvalifikacijos mače 6:4, 6:4 įveikė italą Francesco Passaro (ATP-159).
Mačas vyko 1 val. 37 min.
Pagrindiniame turnyre žais 19-oji pasaulio raketė Francisco Cerundolo, 22-asis reitingas Luciano Darderi, Brazilijos supertalentas Joao Fonseca ir du pastaruosius turnyrus Rio de Žaneire laimėjęs Sebastianas Baezas.
Pagrindiniame turnyre V. Gaubas gali susitikti su J. Fonseca (ATP-33), Alexandre’u Mulleriu (ATP-48), Danieliu Altmaieriu (ATP-51) arba 16-mečiu brazilu Luisu Migueliu (ATP-1586).
Lietuvis už įveiktą kvalifikaciją gavo 25 reitingo taškus.
TenisasVilius GaubasBrazilija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.