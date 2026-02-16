Milano-Kortinos olimpiadoje sekmadienį ji varžėsi didžiojo slalomo lenktynėse. Gaila, bet dėl per didelio greičio jai išsilaikyti trasoje pirmojo nusileidimo metu nepavyko.
Po šio momento N. Stepanauskaitė neslėpė nusivylimo, bet ją drąsino šalia buvusi mama, kuri ragino savo dukrą mėgautis neeiline patirtimi.
Šalia naujai iškeptos olimpietės mama Erika Stepanauskienė būna ne tik per varžybas – ji lydėjo jaunąją sportininkę visos jos karjeros metu, nuo pat pirmųjų metrų ant slidžių.
Su Lrytas bendravusi Erika teigė, kad jaudulio prieš sekmadienio dukros startą Italijoje buvo nors vežimu vežk, laimei, šalia buvęs Lietuvos kalnų slidinėjimo komiteto pirmininkas Mindaugas Banelis savo žodžiais ir humoro jausmu sugebėjo nuraminti jaudulio varžomą N. Stepanauskaitės mamą.
„Dar ryte, prieš startą, visiems sakiau, kad toks jausmas, kad širdis įšoks į sniegą, pabėgios po jį ir sugrįš. Laukėme su M. Baneliu, daug juokavome, daug pozityviai šnekėjome, tai man labai padėjo, nes jaudulys buvo didžiulis“, – Lrytas kalbėjo ji.
Neringos ji laukė finiše, tačiau trasoje neišsilaikiusi sportininkei nepavyko užfiksuoti galutinio rezultato.
„Neringai leidžiantis nuo kalno turėjau galimybę stovėti prie finišo, labai jos laukiau, bet atsitiko, kaip atsitiko. Teko matyti vaizdo įrašą, ji suvažiavo labai gražiai. Pirmininkas taip pat pakomentavo, kad važiavimas buvo šaunus ir tarpiniai laikai labai geri.
Tiesiog ji nepasirinko saugaus greičio, bet jai dar viskas priešakyje, labiausiai reiktų pabrėžti džiaugsmą ir pasididžiavimą jauna bei drąsia mergina, kuri ryžtasi tokiems dalykams ir juos daro iš širdies“, – samprotavo E. Stepanauskienė.
Dukrą nuo mažens į treniruotes ir į startus lydinti Neringos mama neabejoja, jaunosios sportininkės laukia šviesi ateitis, tačiau tam reikės ne tik sunkaus darbo treniruotėse, bet ir investicijų.
Pasak E. Stepanauskienės apskaičiavimų, jos dukrai vienas sezonui kainuoja maždaug 60 tūkst. eurų.
„Viskas ateityje bus geriau, bet reikia daug investicijų, reikia daug darbo. Ji čiuožia nuo septynerių, tai yra juokas, nes aukščiausio lygio sportininkės yra gimusios slidininkų dinastijose, jas treniruoja profesionalai. Šalių investicijos yra tokios, kad mūsų sportininkams tai net nesisapnuoja.
Kas nesupranta, reiktų pabrėžti, kad skaičiuojasi sportininko net ne metai, o pravažiuotų vartų skaičius. Tas darbas nesibaigia vien kalnais – Neringa daro pritūpimus su 100 kg svorio štanga.
Labai keista ir kartu juokinga skaityti neigiamus pilvotų vyrų komentarus, kurie turbūt net su 30 kg svorio štanga nepritūptų“, – akcentavo olimpietės mama.
Praėjusią savaitę ji socialinėje erdvėje pasidalino olimpinėse žaidynėse trumpai viešėjusios Lietuvos premjeres Ingos Ruginienės kalba.
E. Stepanauskienė neslėpė, kad šis premjeres skirtas dėmesys buvo pakankamai apgaulingas, nes tikrojo dėmesio iš valstybės Lietuvos sportininkai nesulaukia.
N. Stepanauskaitės mama teigia, kad praktiškai visi finansai, kurie buvo skirti dukros treniruotėms bei startams, yra padengiami iš šeimos finansų.
„Neringos visas sportas nuo mažens iki olimpiados starto yra šeimos pinigai. Niekas nepasikeitė ir šiais metais. Pernai Neringa gavo 5 tūkst. eurų, šiemet gavo 12 tūkst. eurų (iš kalnų slidinėjimo asociacijos). Po paskelbimo, kad ji vyks į olimpiadą, iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ji gavo 3 tūkst. eurų.
Grubiai sakant, šių pinigų neužtenka net aprangai bei amunicijai nupirkti. Apie valdžios dėmesį galiu pasakyti, kad jo visiškai nėra.
Aš galiu pasakyti, kodėl pasidalinau vaizdo įrašu. Man buvo labai pikta, kad nuvažiavo vadžios delegacija, neabejoju, kad su apsauga, su prabangiais viešbučiais. Bet realaus dėmesio nėra visiškai jokio. Nulis.
Ši sporto sistema yra žlugdanti ir žudanti jaunus sportininkus. Jei ne šeimos parama ir finansai, jaunas sportininkas tiesiog net nepradėtų savo karjeros. Ypač tokiose sporto šakose, kuriose neužteka vien akinukų ir maudymukų.
Mes pasirinkome mūsų mėgstamą sporto šaką, kartu su vyru taip pat neįsivaizduojame žiemos be slidžių, bet labai sunku tuo keliu eiti“, – pasipiktinimo neslėpė E. Stepanauskienė.
Dar prieš olimpines žaidynes ji įkūrė specialų paramos fondą https://www.ski4neringa.eu/, kuriame visi norintys žmonės gali prisidėti prie dukters sporto ateities.
E. Stepanauskienė džiaugiasi, kad žmonės nors ir kukliai, bet noriai prisideda prie Lietuvos olimpietės gerovės. Būtent šių finansų dėka N. Stepanauskaitei pavyks išvykti į Norvegijoje vyksiantį pasaulio jaunimo čempionatą.
„Jau galvojame apie pasaulio jaunimo čempionatą, kuris vyks Norvegijoje. Tos visos išlaidos yra žiauros, bet I. Ruginienei tai visiškai nesvarbu. Nemanau, kad ji norės pasifotografuoti, nes tai dar tik vaikai, tai jaunimas, kuris galbūt dar negali pasirodyti gerai, bet dirba iš peties“, – tęsė ji.
Nors N. Stepanauskaitei nepavyk sėkmingai debiutuoti žiemos olimpinėse žaidynėse, jos mamai ji yra geriausias kovotojos pavyzdys.
„Šitame sporte gali būti tik labai azartiški ir stiprūs žmonės. Tai yra žmogaus drąsa. Kas pabendrauja su Neringa, niekas netiki, kad jai 17 metų. Ji labai daug skaito, turi aukštą pažymių vidurkį.
Nemanau, kad tokiam vaikui galima atsakyti, juolab, manau, kad tokie dalykai yra dar didesni nei mokyklinis išsilavinimas. Ji pamatė pasaulį, pamatė įvairių situacijų, problemas, su kuriomis ji tvarkėsi gal nuo dešimties metų. Tai išugdė neeilinę asmenybę“, – užbaigė E. Stepanauskienė.
