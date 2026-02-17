Čekija išstenėjo pergalę prieš danus, bet ketvirtfinalyje gavo galingąją Kanadą

Čekai A grupėje užėmė trečiąją vietą, surinkę 4 taškus. Tuo tarpu danai turėjo 3 taškus, tačiau jie taip pat buvo trenti, nes lemiamą grupės mačą su Latvija reikiamu 2 įvarčių skirtumu.
Šios poros laimėtojas ketvirtfinalyje turėjo kautis su A grupės laimėtoja Kanada.
Pirmasis danų ir čekų priešpriešos kėlinys buvo „sausas“ – komandos bandė pelnyti įvarčių, tačiau vartininkai buvo geresni.
Tačiau jau antrame kėlinyje pasipylė įvarčiai: pradžioje čekai 26 min. po M. Neco įvarčio išsiveržė į priekį. Tačiau po penkių minučių greitoje kontraakoje danų žaidėjas A.True „sušaudė“ varžovų vartus ir išlygino rezultatą 1:1.
Įsibėgėjus čekai po 1 minutės vėl išsiveržė į priekį – ritulį į vartų viršutinį kampą nusiuntė D. Kamfas, o dar po minutės R. Cervenka padidino skirtumą iki 3:1.
Danai nenuleido rankų ir jau 37 min. po perdavimo į vartininko zoną lazdą pakišo ir įvartį įmušė N.Olsenas. Tad prieš lemiamą kėlinį čekai turėjo tik mažą persvarą 3:2.
Vis dėlto Čekija buvo aktyvesnė atakose, nes per du kėlinius ji į varžovų vartus smūgiavo 30 kartų, o danai – 18.
Trečiame kėlinyje ir vėl ekipos nesugebėjo pelnyti įvarčių – likus grumtis 2 min. danai pakeitė vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau čekai atsilaikė.
Tad ketvirtfinalyje jie kovos su galingąja ir nepralaimėjusia turnyre Kanada, o danai, kurie dalyvavo antroje olimpiadoje iš eilės, važiuoja namo.