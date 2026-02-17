18-metė kaunietė yra pirmoji Lietuvos sportininkė olimpinėse moterų dailiojo čiuožimo varžybose – iki šiol mūsų šaliai atstovavo tik ledo šokėjų poros.
M. Variakojytė, su dar keturiomis čiuožėjomis pateko į pirmąją grupę, ant ledo žengė trečioji po neutralių sportininkių iš Rusijos ir Baltarusijos.
Puikiai mūsiškė sušokusi trumpąją programą ji gavo 53.86 balo. Geriausias jos sezono rezultatas buvo 53.31 balo.
Sušokus trims šokėjoms, ji buvo trečia, o pirmavo rusė Adelija Petrosian, surinkusi solidžią sumą balų – 72.89.
Iš viso moterų varžybose dalyvaus 29 sportininkės. Į vasario 19 d. vyksiančią laisvąją programą, per kurią bus dalinami apdovanojimai, pateks 24 čiuožėjos.
Sportininkę iki ledo lydės Lietuvos čiuožimo federacijos direktorė Lilija Vanagienė ir savo pasirodymą Milane jau baigęs Saulius Ambrulevičius.
Istorinį Lietuvai bilietą į olimpines žaidynes M. Variakojytė iškovojo pernai kovą Bostone (JAV) vykusiame pasaulio čempionate, kur buvo išdalinti 24 olimpiniai kelialapiai. Ir būtent 24-ąją vietą užėmė mūsų šalies sportininkė.
Bet kad šiuo kelialapiu pasinaudos jį iškovojusi čiuožėja, paaiškėjo tik 2025 m. tik gruodį, kai baigėsi atranka, kurioje, Lietuvos čiuožimo federacijos sprendimu, varžėsi trys sportininkės – M. Variakojytė, Jogailė Aglinskytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.
M. Variakojytė konkurentes pranoko visuose trijuose turnyruose, kuriuose vyko atranka – dvejose Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) „Challenger“ serijos varžybose ir Lietuvos čempionate, kuriame iškovojo auksą.
