Sportiniuose šokiuose Japonijos pora ne tik iškovojo auksą, bet ir pagerino planetos rekordą

Slalomo varžybose pirmadienį pasirodė trečioje savo rungtyje Andrejus Drukarovas. Jis iškovojo Lietuvai dar neregėtą mūsų šalies kalnų slidininkams vietą – 22-ąją. Iki tol mūsų atstovas buvo laimėjęs 23-iąją poziciją.
Olimpiniu čempionu tapo šveicaras Loicas Meillardas, parodęs bendrą rezultatą 1 min. 53.61 sek. Antruoju liko austras Fabio Gstreinas, atsilikęs nuo nugalėtojo 0.35 sek., o trečias – norvegas Henrikas Kristoffersenas. Jis atsiliko 1,13 sek.
Šiose varžybose nepasisekė norvegui Atle Lie McGrathui – po pirmojo nusileidimo jis buvo pirmas. Tik pradėjęs antrame nusileidime kovoti, jis praleido vartus ir neteko jau kišenėje turėto aukso medalio. Iš pykčio sportininkas numetė į mišką lazdas, nusiėmė slides, galiausiai raminti sportininką turėjo policijos pareigūnai.
Pirmadienį olimpinę trasą užklupo galinga sniego pūga, bet mūsiškis A. Drukarovas sugebėjo pasiekti finišą. Iš viso kovojo 96 slidininkai, o trasą įveikė tik 46 sportininkai.
Moterų greitojo čiuožimo trumpuoju taku moterų 1000 metrų varžybose pergalę iškovojo olandė Xandra Velzeboer, apkenkusi kanadietę Courtney Sarault ir trečioje vietoje likusią pietų korėjietę Gillli Kim.
Šuolio nuo tramplino komandinėse varžybose pirmadienį karaliavo austrai, antroje pozicijoje liko lenkai, o treti – norvegai.
Prasidėjo ir bobslėjaus kovos kovos, o pradžioje startavo vienviečių moterų varžybos. Po keturių nusileidimų galiausiai auksą iškovojo amerikietė Elana Taylor-Maiers, antra buvo vokietė Laura Nolte, trečia – dar viena amerikietė Kailie Arembruster-Humphries.
Moterų akrobatinių slidinėjimo „Big-Air“ kovose po dviejų dienų varžybų ir trijų bandymų pergalę galiausiai iškovojo kanadietė Megan Oldham (180, 75 balo), antra liko kinė Eileen Ailing (179), o galiausiai bronzą iškovojo šeimininkė italė Flora Tabanelli (178,25).
Galiausiai paaiškėjo ir sportinių šokų olimpiniai čempionai. Visų pirma, pasaulio rekordą antroje dalyje – laisvojoje programoje pasiekė japonai Riku Miura ir Ryuichi Kihara. Jie už savo programą gavo net 158,13 balo. Prieš tai planetos rekordas priklausė rusams Aleksandrui Galiamovui ir Anastasijai Mišinai, kurie buvo surinkę 157,46 balo Taline vykusiose Europos pirmenybėse 2022-siais sausio 13 dieną.
Ir šis rezultatas japonams lėmė auksą – prieš tai jie jau yra laimėję du kartus olimpiadų sidabro medalius. Japonijos pora bendrai surinko 231.24 balo. Antrąją vietą užėmė po Sakartvelo vėliava pasislėpę rusai Anastasija Metelkina ir Luka Berulava. Maskvoje gyvenantys šokėjai surinko bendrai 221.75 balo. Treti liko Voekietijos atstovai: Minerva Hase ir iš Rusijos kilęs, bet vokišką pasą turintis Nikita Volodinas. Jie surinko 219.09 balo.