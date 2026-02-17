UTMA 17 turnyro paveikslas išryškėjo – aiškios visos vakaro kovos

Iš viso žiūrovai vasario 21 d. galės pamatyti 14 aukščiausio lygio kikbokso ir muaitai kovų. Kovos prasidės 18 val., o „Main Card“ dalis startuos ne anksčiau 21 val.
Turnyre skambės dvi titulinės UTMA kovos. Neseniai UTMA 75 kg kikbokso čempionu tapęs Nikola Cvetkovičius sugrįžta ir pirmą kartą savo titulą gins prieš namų sienas ginsiantį Naurį Lukošiūną. Tuo tarpu šviežiai iškeptas UTMA 77 kg kikbokso čempionas Mantvydas Perednis sostą gins prieš Raimondą Krilavičių.
Į Lietuvą taip pat sugrįžta abejingų po savo griausmingo debiuto nepalikęs Ahavatas Gordonas, kuris dar vienoje muaitai kovoje su MMA pirštinėmis (svorio kategorija iki 63,5 kg) stos prieš turką Ali Koyuncu.
Dar vieną taip pat pavojingą dvikovą žada ir Deividas Danyla, kuris taip pat muaitai kovoje su MMA pirštinėmis (svorio kategorija iki 66 kg) susikaus su turku Cengizu Lale’u.
Į UTMA ringą taip pat sugrįžta ir organizacijos P4P reitingo lyderis Dominykas Dirkstys, kuris svorio kategorijos iki 88 kg kovoje susikaus su itin pavojingu Moldovos kovotoju Maximu Zaplitniu.
VISA TURNYRO EIGA:
18 val. – EARLY PRELIMS (tiesiogiai per UTMA YOUTUBE)
Tomas Banskis – Vidakas Blazičius (Kikboksas, 81 kg)
Žygimantas Kiudelis – Milanas Majauskas (Kikboksas, 62 kg)
Arnoldas Misiūnas – Danyla Matiukovas (Kikboksas, 79 kg)
ne anksčiau 19:00 – PRELIMS (tiesiogiai per UTMA.lt)
Dovydas Rimkus – Adi Durakovičius (Kikboksas, 77 kg)
Dovydas Levickis – Arsenijus Nikolajevas (Kikboksas, 64 kg)
Raimondas Avlasevičius – Sabri Ben Henia (Kikboksas, 75 kg)
Mindaugas Narauskas – Akramas Belmekki (Kikboksas, 75 kg)
ne anksčiau 21:00 – MAIN CARD (tiesiogiai per UTMA.lt)
Ignas Pauliukevičius – Farukas Bulama (Kikboksas, 95 kg)
Osvaldas Fedorovičius – Justinas Gedminas (Kikboksas, 67 kg)
Dominykas Dirkstys – Maximas Zaplitnis (Kikboksas, 88 kg)
Deividas Danyla – Cengizas Lale (Muaitai / MMA pirštinės / 66 kg)
Ahavatas Gordonas – Ali Koyuncu (Muaitai / MMA pirštinės / 63,5 kg)
Mantvydas Perednis (C) – Raimondas Krilavičius (Kikboksas, 77 kg, 5 raundai)
Nikola Cvetkovičius (C) – Nauris Lukošiūnas (Kikboksas, 75 kg, 5 raundai)