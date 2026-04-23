SportasKitos naujienos

V. Gaubas įspūdingai susitvarkė su kur kas pajėgesniu varžovu

2026 m. balandžio 23 d. 18:02
Lrytas.lt
Vilius Gaubas (ATP-124) sėkmingai pradėjo pagrindinį „Masters“ serijos turnyrą Madride. Šiaulietis pirmajame etape 7:5 6:1 susidorojo su argentiniečiu Sebastianu Baezu (ATP-64).
Daugiau nuotraukų (1)
Dvikova vyko 1 val. 30 min.
Tiesa, pasibaigus pirmajam setui tenisininkas iš Argentinos buvo paprašęs medicininės pertraukėlės.
Po jos Vilius visą laiką stengėsi spausti varžovą ir sėkmingai tai daręs šventė užtikrintą pergalę.
Susiję straipsniai
V. Gaubas solidžia pergale pradėjo kovą dėl vietos prestižiniame turnyre

Įspūdinga pergalių serija nulėmė naują pasaulinio teniso reitingo lyderį

Laurynas Grigelis: pergalę prieš Vokietiją ilgai prisiminsime ir mes, ir vokiečiai

Per savo karjerą 25-erių S. Baezas yra iškovojęs net 7 ATP titulus ir dar 2024 metais rikiavosi 18-oje reitingo pozicijoje.
Tenisininkai kovo 31 dieną tarpusavyje žaidė turnyre Bukarešte, kur S. Baezas šventė pergalę 6:3, 6:1.
Antrajame etape V. Gaubo lauks itin kietas riešutėlis – 3-oji turnyro raketė Felixas Augeris-Aliasime (ATP-5) iš Kanados.
Dėl sėkmingai įteiktos kvalifikacijos 21-erių lietuvis jau užsitikrino 50 reitingo taškų ir daugiau nei 31 tūkst. eurų.
Čempionas savo sąskaitą papildys 1000 reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.
Vilius GaubasMastersTenisas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.