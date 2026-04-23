V. Gaubas įspūdingai susitvarkė su kur kas pajėgesniu varžovu

Dvikova vyko 1 val. 30 min.
Tiesa, pasibaigus pirmajam setui tenisininkas iš Argentinos buvo paprašęs medicininės pertraukėlės.
Po jos Vilius visą laiką stengėsi spausti varžovą ir sėkmingai tai daręs šventė užtikrintą pergalę.
Per savo karjerą 25-erių S. Baezas yra iškovojęs net 7 ATP titulus ir dar 2024 metais rikiavosi 18-oje reitingo pozicijoje.
Tenisininkai kovo 31 dieną tarpusavyje žaidė turnyre Bukarešte, kur S. Baezas šventė pergalę 6:3, 6:1.
Antrajame etape V. Gaubo lauks itin kietas riešutėlis – 3-oji turnyro raketė Felixas Augeris-Aliasime (ATP-5) iš Kanados.
Dėl sėkmingai įteiktos kvalifikacijos 21-erių lietuvis jau užsitikrino 50 reitingo taškų ir daugiau nei 31 tūkst. eurų.
Čempionas savo sąskaitą papildys 1000 reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1 mln. eurų.
Vilius Gaubas
