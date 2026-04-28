Prieš rinkimus – kaltinimai: T. Barščiu nepatenkinta žirginio sporto bendruomenė paviešino laiškus

Vis dėlto rinkimų išvakarėse žirginio sporto bendruomenė nusprendė vienytis ir ragino nebalsuoti už prezidentu siekiantį tapti T. Barštį.
Antradienį socialinėje erdvėje įrašu pasidalino LŽSF valdybos narė Raimonda Palionytės, kuri paviešino įžeidimų kupinus T. Barčio laiškus.
„Gerbiami Lietuvos žirginio sporto federacijos nariai, atstovai, raiteliai.
Prieš priimdami sprendimą dėl naujojo prezidento rinkimų, vyksiančių rytoj, kviečiu kiekvieną atsakingai įvertinti kandidato elgesį, komunikaciją ir atitiktį keliamam nepriekaištingos reputacijos standartui. Prezidento pareigos reikalauja ne tik formalaus teisinių reikalavimų laikymosi, bet ir pagarbos, konstruktyvaus bendradarbiavimo bei gebėjimo atstovauti Federacijai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.
Svarbu įvertinti, ar kandidato vieši pasisakymai, bendravimo tonas ir požiūris į kitus valdymo organų narius, asmenis, kitokią nuomonę turinčius žmones, atitinka sąžiningumo, lojalumo ir profesionalumo principus. Nuolatinis kitų menkinimas, nepagarbi retorika ar konfliktinės aplinkos kūrimas, nėra suderinami su atsakingu organizacijos valdymu ir kelia pagrįstų abejonių dėl tinkamo pareigų vykdymo.
Taip pat būtina suvokti, kad prezidentas yra pagrindinis Federacijos reprezentacinis asmuo, todėl jo reputacija, komunikacijos kultūra ir net elementarus raštingumas tiesiogiai formuoja visos organizacijos įvaizdį.
Jei kyla abejonių dėl kandidato tinkamumo, sprendimas neskubėti ir atsakingai įvertinti visas aplinkybes yra brandus ir teisėtas. Esant poreikiui, laikinas pareigybės neužėmimas yra geriau nei netinkamo asmens paskyrimas.
Rinkimės atsakingai – vadovaudamiesi ne formaliu poreikiu, o ilgalaikiais Federacijos interesais“, – rašė R. Palionytė.
T. Barščiui kritiką siuntė ir olimpietė Justina Vanagaitė.
„Mieli žirginio sporto bendruomenės nariai, kreipiuosi j jus su klausimu, ar tikrai norime turėti tokią personą kaip Lietuvos Žirginio Sporto Federacija prezidentą?
Nustokime meluoti sau: argumentas, kad „nėra kito pasirinkimo“, yra niekinis. Šie metai aiškiai įrodė, kad federacija puikiai funkcionuoja ir be prezidento. Tai kam mums reikalingas žmogus, kuris tik terš mūsų visų vardą? Ar mums tikrai reikia oficialaus veido, už kurį teks raudonuoti kiekviename žingsnyje?
Pažiūrėkite į šias nuotraukas. Tai nėra tiesiog „emocijos“. Tai chroniškas neadekvatumas, chamizmas ir sistemingas žmonių žeminimas, nepriklausomai nuo to, ar tai sportininkas, ar bet kuris kitas žmogus. Pinigai ir statusas nesuteikia teisės trypti kitų savigarbos.
Rinktis tokį vadovą vien tam, kad užpildytume kėdę, būtų ne tik klaida, tai būtų spjūvis į veidą kiekvienam iš mūsų. Geriau tuščias postas nei žmogus, reprezentuojantis dugną. Atėjo laikas parodyti, kad Žirginis sportas turi stuburą ir vertybes, kurių neįmanoma nusipirkti“, – rašė ji, „prikabindama“ prieš keletą metų rašytą įžeidžiantį T. Barčio komentarą.
Primename, kad LŽSF prezidento neturi nuo praėjusių metų. Prieš tai pareigas užėmė Sigitas Paulauskas.