Ledo ritulio pasaulio čempionato starte – skaudus lietuvių pralaimėjimas favoritams

Vienintelį lietuvių įvartį daugumoje pelnė Aivaras Bendžius (01:56, Paulius Gintautas, Nerijus Ališauskas).
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais sekmadienį, 17 valandą prieš Ukrainos rinktinę.
Dvikova su Kazachstanu lietuviams prasidėjo idealiai – varžovai greitai prasižengė ir daugumą išnaudojo metimą nuo mėlynos linijos prie pat vartų pakartojęs A. Bendžius.
Po šalto dušo varžovai atsigavo negreitai – klampi lietuvių gynyba stabdė varžovus jau aikštės viduryje.
Kazachstanui pralaužti itin pasiaukojamai žaidusių ir dažnai kūnu ritulius stabdžiusių lietuvių gynybą pavyko tik trečiojo kėlinio pradžioje.
Po išlyginamojo įvarčio varžovai dar labiau padidino spaudimą aikštelėje ir persvėrė rezultatą.
Lietuviai neatlyžo ir bandė ieškoti būdų lyginti rungtynes, primetė varžovams savo žaidimą, tačiau kurti pavojingas progas sekėsi sunkiai. Varžovai išnaudojo savo meistriškumą, pelnė dar du įvarčius ir ramiai baigė rungtynes, čempionatą pradėdami sunkia pergale.
Kazachstanas į vartų plotą metė 33 kartus, lietuviams tai pavyko padaryti 13 kartų. Varžovai laimėjo 37 įmetimus, lietuviai – 20.
Geriausiu komandos žaidėju Lietuvos ekipoje pripažintas Ilja Četvertakas.
Pirmosiose čempionato rungtynėse Prancūzija 4:3 (1:0. 1:1, 2:2) palaužė Japonijos pasipriešinimą. Pirmą čempionato dieną vakare vainikuos Lenkijos ir Ukrainos rungtynės.