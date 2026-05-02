Tarptautinėse ėjimo varžybose – čempioniškas A. Kavaliauskaitės pasirodymas ir debiutantų sėkmė

Sveikatos iššūkiai ir ambicingi tikslai
Į tradicines varžybas Dzūkijos sostinėje šiemet susirinko beveik 200 ėjikų iš keliasdešimt pasaulio šalių. Ištvermingiausi sportininkai varžėsi pagrindinėje – pusės maratono – distancijoje. Čia itin sėkmingai pasirodė A. Kavaliauskaitė – ji distanciją įveikė per 1 val. 42 min. 27 sek. ir užėmė 3 vietą, nusileisdama tik ukrainietei Liudmylai Olianovskai (1 val. 34 min. 18 sek.) ir brazilei Mayarai Luize Vicentaine (1 val. 40 min. 37 sek.). Artimiausią Lietuvos varžovę – Nadeždą Novikovą – Austėja aplenkė daugiau nei 20 minučių, tad kartu užtikrintai pasidabino ir Lietuvos čempionato auksu.
Nepaisant dviejų iškovotų medalių, sportininkė pripažįsta, kad trasoje netrūko iššūkių, o pati tikėjosi pasirodyti geriau. „Startas nebuvo lengviausias. Pirma varžybų pusė buvo pakankamai gera, pagal planą, bet antroje pusėje sustreikavo virškinimas, tad tempas sulėtėjo, o ir galutinis rezultatas nebuvo toks, kokio norėjosi. Pačios varžybos ir sąlygos buvo tikrai geros, varžovės – stiprios“, – įspūdžiais dalijasi A. Kavaliauskaitė.
Susiję straipsniai
Ji priduria, kad prastesnę savijautą galėjo lemti ir intensyvus varžybų laikotarpis – vos prieš tris savaites lengvaatletė dalyvavo Brazilijoje vykusiame Pasaulio sportinio ėjimo komandiniame čempionate, o kovo pradžioje tą pačią – pusės maratono – distanciją rekordiniu greičiu (1 val. 40 min. 14 sek.) įveikė Slovakijoje. „Jau norisi poilsio…“ – apibendrina pajėgiausia šalies ėjikė.
Paklausta apie pagrindinius šio sezono tikslus, A. Kavaliauskaitė nedvejodama atsako, kad tai – rugpjūčio 10–16 d. Birmingame (JK) vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame varžysis 35 stipriausios Senojo žemyno ėjikės, Austėja atrankos reitinge kol kas užima 24-ą vietą.
Pirmas blynas neprisvilo
Nors tokių ambicingų tikslų jaunieji šalies ėjikai vyrai kol kas neturi, jų pasirodymas Alytuje maloniai nustebino. Lietuvos čempionate triumfavo pirmą kartą pusės maratono distanciją įveikęs dvidešimtmetis Lukas Lasevičius (1 val. 45 min. 13 sek.), sidabru pasipuošė vos prieš kelias dienas 22-ąjį gimtadienį atšventęs Tauras Jokūbas Grincevičius (1 val. 46 min. 18 sek.), o trečia vieta džiaugėsi patyręs 45-erių ėjikas Darius Jazepčikas (1 val. 47 min. 01 sek.).
Įdomu tai, kad tiek A. Kavaliauskaitę, tiek L. Lasevičių ir T. J. Grincevičių treniruoja buvęs ėjikas, olimpietis Viktoras Meškauskas, o didelę distancijos dalį visi trys ėjikai įveikė drauge. Komandos bendrystė ir Austėjos pavyzdys, ko gero, įkvepia ir jaunuosius šalies ėjikus.
Tarptautiniame festivalyje tarp vyrų dominavo ukrainiečiai – pirmą vietą iškovojo Mykola Rushchak (1 val. 26 min. 16 sek.), antrą – Serhii Svitlychnyi (1 val. 28 min. 46 sek.), trečią – Eduard Muravskyi (1 val. 34 min. 47 sek.).
Atskirose varžybų kategorijose rungėsi vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas ir meistrai, o Lietuvos sportinio ėjimo taurę iškovojo Kauno komanda, nežymiai aplenkusi Švenčionis.