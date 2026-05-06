SportasKitos naujienos

Bosnis nerimsta toliau – vėl rėžė kaltinimus UTMA vadovybei

2026 m. gegužės 6 d. 08:41
Lrytas.lt
Toliau nerimsta UTMA ir bosnio Adi Durakovičiaus aistros – antradienį kovotojas išstojo nu dar viena griežta žinute.
Daugiau nuotraukų (1)
Emocijos ėmė kilti praėjusį mėnesį vykusio „UTMA 18“ turnyro metu – A. Durakovičius vos po keliolikos sekundžių nusprendė nutraukti kovą prieš Dovydą Rimkų
Tai itin įsiutino „Žalgirio“ arenoje susirinkusius žiūrovus, kurie kovą palydėjo švilpimu. Pasibaigus turnyrui UTMA vadovas Viktoras Gecas tokį bosnio elgesį pasmerkė ir prakalbo apie galimas sankcijas.
Kiek vėliau apie save priminė ir pats A. Durakovičius, kuris teigė, kad vis dar nėra gavęs honoraro, o Lietuvoje su juo nebuvo pasielgta tinkamai dar iki kovos.
Susiję straipsniai
Lietuvos jaunimo rinktinės boksininkai patirtį kaups tarptautiniame turnyre Sakartvele

Lietuvos jaunimo rinktinės boksininkai patirtį kaups tarptautiniame turnyre Sakartvele

„Epson“ ture Arizonoje – Gilės Bitės Starkutės karjeros pasirodymas: penkta vieta ir šuolis reitinguose

„Epson“ ture Arizonoje – Gilės Bitės Starkutės karjeros pasirodymas: penkta vieta ir šuolis reitinguose

Lietuvos rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą ir susikomplikavo savo situaciją

Lietuvos rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą ir susikomplikavo savo situaciją

Tokius kovotojo teiginius išgirdęs UTMA bosas portalui 15min prakalbo, kad kartu su komanda yra ruošiamas atsakas tokiems kovotojo pasisakymams.
Tai išvydęs A. Durakovičius vėl nusprendė įplieksti dar daugiau aistrų.
„Sprendžiate, kaip atsakyti su savo komanda? Jums nereikia susitikti su komanda, kad pasakytumėte tiesą. Jums nereikia švaistyti laiko, kad padarytumėte tai, kas teisinga. Jums tiesiog reikia sumokėti tai, ką esate skolingi, ir nustoti slėptis už pareiškimų.
Jūs sakote, kad esate susipažinę su mano žodžiais? Gerai. Tuomet būkite susipažinę ir su savo įsipareigojimais. Kol jūs „sprendžiate“, padarykime viską paprastai: ar man sumokėjote? Taip ar ne. Nes aš vis dar laukiu.
Kadangi jums patinka kalbėti apie „tikrąsias aplinkybes“, štai jos: aš atvykau, numečiau svorį ir kova oficialiai įvyko. O jūs man vis dar nesumokėjote… Jei aš meluoju, įrodykite. Paviešinkite mokėjimą. Parodykite pavedimą. Kol to nepadarysite, visi šie kalbėjimai skamba kaip pasiteisinimai. Jūs neatsakote į kaltinimus – jūs vengiate faktų“, – instagrame rašė bosnis.
UTMAkova

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.