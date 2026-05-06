Bosnis nerimsta toliau – vėl rėžė kaltinimus UTMA vadovybei

Emocijos ėmė kilti praėjusį mėnesį vykusio „UTMA 18“ turnyro metu – A. Durakovičius vos po keliolikos sekundžių nusprendė nutraukti kovą prieš Dovydą Rimkų
Tai itin įsiutino „Žalgirio“ arenoje susirinkusius žiūrovus, kurie kovą palydėjo švilpimu. Pasibaigus turnyrui UTMA vadovas Viktoras Gecas tokį bosnio elgesį pasmerkė ir prakalbo apie galimas sankcijas.
Kiek vėliau apie save priminė ir pats A. Durakovičius, kuris teigė, kad vis dar nėra gavęs honoraro, o Lietuvoje su juo nebuvo pasielgta tinkamai dar iki kovos.
Susiję straipsniai
Tokius kovotojo teiginius išgirdęs UTMA bosas portalui 15min prakalbo, kad kartu su komanda yra ruošiamas atsakas tokiems kovotojo pasisakymams.
Tai išvydęs A. Durakovičius vėl nusprendė įplieksti dar daugiau aistrų.
„Sprendžiate, kaip atsakyti su savo komanda? Jums nereikia susitikti su komanda, kad pasakytumėte tiesą. Jums nereikia švaistyti laiko, kad padarytumėte tai, kas teisinga. Jums tiesiog reikia sumokėti tai, ką esate skolingi, ir nustoti slėptis už pareiškimų.
Jūs sakote, kad esate susipažinę su mano žodžiais? Gerai. Tuomet būkite susipažinę ir su savo įsipareigojimais. Kol jūs „sprendžiate“, padarykime viską paprastai: ar man sumokėjote? Taip ar ne. Nes aš vis dar laukiu.
Kadangi jums patinka kalbėti apie „tikrąsias aplinkybes“, štai jos: aš atvykau, numečiau svorį ir kova oficialiai įvyko. O jūs man vis dar nesumokėjote… Jei aš meluoju, įrodykite. Paviešinkite mokėjimą. Parodykite pavedimą. Kol to nepadarysite, visi šie kalbėjimai skamba kaip pasiteisinimai. Jūs neatsakote į kaltinimus – jūs vengiate faktų“, – instagrame rašė bosnis.