Po TOK sprendimo – ministerijos atsakas: tai yra nuolaidžiavimas agresorių rėmėjams

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė TOK sprendimą pavadino nuolaidžiavimu agresorėms šalims.
„Šis sprendimas yra nuolaidžiavimas agresorių rėmėjams ir yra nepriimtinas, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, griaunama jos sporto infrastruktūra, žūva žmonės, tarp jų ir sportininkai, o sportas išlieka vienu pagrindiniu Rusijos bei Baltarusijos propagandos įrankiu“, – penktadienį išplatintame pranešime teigė R. Popovienė.
Ministrė taip pat pabrėžė palaikanti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) poziciją ir raginimą tarptautines organizacijas neprarasti vertybinės laikysenos.
„Kartu raginame nacionalines sporto federacijas, veikiant individualiai ar buriant bendraminčių koalicijas su kitų šalių partneriais, savo tarptautinėse organizacijose griežtai ir aiškiai išsakyti Ukrainą palaikančią poziciją“, – akcentavo ji.
ŠMSM nurodė, jog laikosi nuoseklios pozicijos ir neketina keisti sąlygų dėl tarptautinių varžybų Lietuvoje.
Pasak institucijos, nacionalinės sporto organizacijos raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, atstovaujantiems savo valstybėms.
„Jei šių šalių sportininkai dalyvautų varžybose, prieš tai jie privalėtų pasirašyti oficialią deklaraciją, kuria vienareikšmiškai smerkia karo veiksmus ir išreiškia paramą Ukrainai. Be to, Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse varžybose Rusijos ir Baltarusijos atletai negalėtų dėvėti ar demonstruoti savo šalies vėliavų, simbolių ar jokių skiriamųjų ženklų“, – nurodė ministerija.
Griežtą savo poziciją ketvirtadienį taip pat išreiškė Užsienio reikalų ministerija (URM). Ji pažymėjo, kad Lietuva pasilieka teisę kartu su Ukraina ir kitais tarptautiniais partneriais imtis priemonių, užkertant kelią Rusijos ir Baltarusijos atletams dalyvauti tarptautinėse varžybose, rengiamose Lietuvoje ir šalių partnerių teritorijoje.
Kaip skelbta, TOK nepratęsus rekomendacijos drausti Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo nacionaliniais simboliais, LTOK reiškė nusivylimą tokiu sprendimu.
TOK vykdomąjį komitetą sudaro 15 narių: IOC prezidentė ir keturi viceprezidentai bei 10 narių. Visi nariai renkami visuotiniame IOC narių susirinkime. Baltijos šalių atstovų vykdomajame komitete nėra.
