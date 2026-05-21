LTOK Vykdomojo komiteto posėdyje nutarta sudaryti Darbo grupę Įstatų keitimo projekto rengimui

„Įstatų atnaujinimo klausimas yra senas klausimas, kurį turime spręsti. Reikia tvarkyti daug techninių klausimų, dėl kurių kildavo dviprasmybių. Mes turime atitikti ne tik mūsų šalies įstatymus, bet ir Olimpinės chartijos ir Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas.
Planuojame, kad darbo grupė parengs juodraštinį variantą, kuris bus siunčiamas LTOK nariams derinimui. Planuojame, kad įvesime kadencijų ribojimą, taip pat yra poreikis konkrečiau apibrėžti LTOK Sportininkų komisijos statusą ir dar daugiau“, – sakė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Vykdomasis komitetas pritarė tokiai LTOK Įstatų keitimo darbo grupei: pirmininku bus advokatas Laimonas Pivoras, nariais – LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė, advokatas Kęstutis Jaskutėlis, Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas Jonas Okunis ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Darius Šaluga. Sutarta, kad darbo grupės parengtas projektas toliau bus derinamas su LTOK nariais.
Vykdomojo komiteto nariai aptarė sporto politikos situaciją Lietuvoje. Sutarta, kad valdžios atstovai ne visada įsiklauso į sporto bendruomenę vienijančių nevyriausybinių organizacijų poreikius. Todėl reikėtų diskutuoti apie priemones atkreipti dėmesį į menkai sprendžiamas problemas.
Kaip įprasta, Vykdomojo komiteto nariams pristatyti įvykę bei planuojami renginiai, kuriuos LTOK organizuoja arba dalyvauja.
LTOK Olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė pristatė pasirengimą 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėms žaidynėms. Tarptautinis olimpinis komitetas skyrė 14 vietų Lietuvos sportininkams. Pastarąjį kartą 2018 m. vykusiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse Buenos Airėse Lietuvai atstovavo 15 sportininkų.
„Tai bus pirmasis olimpinis renginys Afrikoje, mums neįprastu metu – spalio pabaigoje. Laukia iššūkiai dėl karštų oro sąlygų, taip pat dėl logistikos, kadangi olimpinis kaimelis nutolęs nuo Dakaro 60 km, o didžioji dalis sporto bazių yra Dakare. Taigi laukia ilgos kelionės autobusais“, – pasakojo A. Vanagienė.
Aptartas ir praėjusį penktadienį įvykęs LTOK Olimpinis forumas. Dešimtmetį gyvavusio Olimpinio švietimo forumo tęsinys buvo pažymėtas įtraukiančiomis diskusijomis apie sporto kuriamą vertę, jo indėlį į ekonomiką bei visuomenės sveikatą, taip pat – apie sportininkų sėkmės kelią bei antrosios karjeros galimybes.
Forumo metu vyko ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Lyčių lygybės komisijos inicijuoto projekto „Čempionė“ apdovanojimai, pasidžiaugta puikia iniciatyva, kuri taps kasmetine tradicija. Pirmąja „Čempionės“ nugalėtoja tapo verslininkė, Vilniaus miesto tarybos narė, aktyvi šaulė Vita Vitkutė-Degutienė.
Artimiausias LTOK organizuojamas renginys – birželio 6 d. Kaune, Nemuno saloje, vyksianti Olimpinė diena.
Šis renginys kvies kauniečius ir miesto svečius susipažinti su olimpinėmis sporto šakomis bei pačiais olimpiečiais, sužinoti apie fizinio aktyvumo naudą, patiems išbandyti įvairias sporto šakas.