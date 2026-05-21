Trys Lietuvos paplūdimio tinklinio poros Filipinuose užsitikrino vietas atkrintamosiose

Prieš kelias dienas sidabro medalius analogiškame turnyre Kinijoje iškovojusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo A grupės nugalėtojomis ir iškart pateko į aštuntfinalį.
Grupės pusfinalyje jos 2:1 (21:18, 20:22, 15:12) palaužė kanadietes Marie-Alex Belanger ir Amy Ozee, o finale 2:0 (22:20, 21:16) įveikė amerikietes Carly Kan ir Natalie Myszkowski.
Praėjusių metų spalį tame pačiame Nuvali mieste vykusiame „Challenge“ turnyre sidabro medaliais pasidabinusios Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė E grupės pusfinalyje 2:0 (22:20, 21:14) nugalėjo vengres Lillą Villam ir Stefanią Kun, o finale 0:2 (15:21, 13:21) turėjo pripažinti kinių Kaiyue Jiang ir Jie Dong pranašumą.
Dar viena Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė savo kelią pradėjo nuo kvalifikacijos. Įveikusios varžoves iš Nyderlandų, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindinėse varžybose lietuvės dramatiškai 2:1 (21:16, 15:21, 15:13) palaužė lenkes Urszulą Lunio ir Natalią Oklą.
Deja, bet grupės etape D. Kvedaraitė ir J. Saulė liko be pergalių, todėl joms atiteko 25-a vieta ir 220 pasaulio reitingo taškų.
C grupės pusfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkės 0:2 (20:22, 15:21) pralaimėjo Allanis Sanchez ir Mariai Gonzalez iš Puerto Riko, o mače dėl 3 vietos 1:2 (21:16, 19:21, 6:15) nusileido ispanėms Anai Vergarai ir Sofiai Gonzalez.
Vyrų turnyre pergalingai startavo Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Jie A grupės pusfinalyje 2:0 (21:18, 21:16) įveikė danus Jacobą Brincką ir Nicolai Overgaardą.
Grupės finale penktadienį ryte mūsiškiai susitiks su turnyro favoritais Eylonu Elazaru ir Kevinu Cuzmiciovu iš Izraelio.
Bendrą turnyro Filipuose prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.