VDU Švietimo akademija fizinio ugdymo mokytojus pradeda rengti ir Vilniuje

Pasak VDU Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: fizinio ir sveikatos ugdymo bakalauro programos vadovės Aistės Barboros Ušpurienės, sprendimas studijas vykdyti ir Vilniuje priimtas atsižvelgiant tiek į studentų poreikius, tiek į augantį šios srities pedagogų poreikį mokyklose.
„Iki šiol nemaža dalis studentų iš Vilniaus ir aplinkinių regionų turėdavo reguliariai vykti studijuoti į Kauną, todėl studijos pareikalaudavo papildomo laiko ir finansų.
Galimybė studijuoti Vilniuje gerokai padidins studijų prieinamumą. Anksčiau tokio pobūdžio studijos Vilniuje buvo vykdomos Lietuvos edukologijos universitete, taigi jų sugrąžinimas į sostinę atkuria svarbią pedagogų rengimo tradiciją“, – sako A. B. Ušpurienė.
Anot jos, Vilnius, kaip didžiausias šalies akademinis ir infrastruktūrinis centras, turi plačią švietimo, sporto ir sveikatos institucijų bazę, leidžiančią studentams įgyti įvairiapusės praktinės patirties. Būsimus mokytojus universitetas galės rengti arčiau jų būsimos darbo vietos, o tai svarbu ir pačioms mokykloms.
„Be to, fizinio ir sveikatos ugdymo mokytojo vaidmuo šiandien gerokai platesnis nei vien sporto pamokų vedimas. Vis daugiau dėmesio skiriama mokinių fiziniam aktyvumui, emocinei savijautai ir sveikos gyvensenos ugdymui, todėl šių mokytojų vaidmuo nuosekliai stiprėja.
Šiuolaikinėje mokykloje fizinio ugdymo mokytojas ugdo ne tik fizinius gebėjimus, bet ir formuoja mokinių požiūrį į judėjimą, sveiką gyvenimo būdą, gebėjimą rūpintis savo savijauta. Mokykloms šiandien reikia šiuolaikiškų, motyvuotų ir įvairius mokinius įtraukti gebančių pedagogų“, – pažymi ji.
Studijų programa orientuota į šiuolaikinio pedagogo rengimą
VDU Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: fizinio ir sveikatos ugdymo ketvirtakursis Mantas Mudėnas pasakoja, kad pasirinkti šias studijas jį paskatino ne tik ilgametė patirtis sporte, bet ir noras dirbti ugdomąjį darbą.
Prieš stodamas į universitetą jis dirbo krepšinio treneriu su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu, todėl norėjosi ne tik gilinti profesines žinias, bet ir geriau suprasti ugdymo procesą.
„Sportas man visada buvo daugiau nei fizinis aktyvumas. Tai disciplina, charakterio ugdymas, gebėjimas dirbti komandoje. Todėl ir pedagogiką pasirinkau ne atsitiktinai – norėjosi dirbti ne tik su sportiniais rezultatais, bet ir prisidėti prie jaunų žmonių, kaip asmenybių, augimo“, – sakė M. Mudėnas.
Jis įsitikinęs, kad viena didžiausių šiandieninių fizinio ugdymo mokytojų užduočių – gebėti motyvuoti mokinius judėti.
„Didžioji dalis vaikų į treniruotes ateina motyvuoti, o į fizinio ugdymo pamokas nemaža dalis mokinių ateina tiesiog „atbūti“. Todėl mokytojas šiandien turi būti ne tik specialistas, bet ir motyvatorius, autoritetas, žmogus, gebantis sudominti labai skirtingus vaikus“, – pastebėjo studentas.
M. Mudėnas prisipažįsta, kad šios studijos stipriai pakeitė ir jo paties požiūrį į mokymąsi bei profesiją: „Didelį įspūdį paliko dėstytojų požiūris į studentą – bendravimas kaip su būsimu kolega ir profesionalu, tai motyvuoja augti ir tobulėti. Studijos suteikė ne tik profesinių žinių, bet ir daug žmogiškos patirties – čia sutikau žmones, su kuriais kartu augome, mokėmės ir motyvavome vieni kitus“.
Studijų programa orientuota į šiuolaikinio pedagogo rengimą, derinant teorines žinias ir praktinį pasirengimą.
Studijų metu studentai įgyja fizinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, taip pat gali dirbti treneriais. Praktiniai užsiėmimai vyks moderniose Vilniaus sporto bazėse bei VDU Švietimo akademijoje.