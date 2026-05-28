Garsiojo kanojininko J. Šuklino kelias – nuo pergalės Londono olimpiadoje iki Seimo tribūnos

Jevgenijus Šuklinas buvo šio amžiaus garsiausiu Lietuvos kanojininku, kurio pavardė buvo neatsiejama nuo šalies sporto istorijos ir Visagino miesto.
Jo pasiekimai, ypač sidabro medalis 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse, įkvėpė daugybę jaunų sportininkų patraukti į baidarių ir kanojų sportą.
Tačiau sportininko karjerą lydėjo ne tik triumfo akimirkos, bet ir iššūkiai, įskaitant dopingo skandalą, kuris metė šešėlį ant jo pasiekimų bei užgesinęs jo karjerą.
Nors daug kas įsivaizdavo, kad J. Šuklinas gimė Visagine, vis dėlto smeninėje biografijoje tikinama, kad jis gimė Rusijoje, Udmurtijos 100 tūkst. gyventojų turinčiame Glazovo mieste, o po to tėvai pervažiavo į Visaginą. Jis šį miestą vadino gimtine.
Nuo pat vaikystės J. Šuklinas aktyviai sportavo, išbandė įvairias sporto šakas, įskaitant boksą, kikboksą ir sambo. Jo tėvas, buvęs boksininkas, skatino Jevgenijų siekti sporto aukštumų. Tačiau galiausiai Jevgenijus pasirinko kanojų irklavimą, kuris tapo jo aistra ir gyvenimo keliu.
J. Šuklino kelias į profesionalų sportą buvo sunkus, tačiau galiausiai pastangos davė ryškių rezultatų – 2011 metais pasaulio čempionate jis užėmė penktą vietą, kuri leido jam dalyvauti 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
O jau Londono olimpiada tapo kulminaciniu J. Šuklino karjeros tašku. Vyrų vienviečių kanojų 200 m rungtyje jis iškovojo sidabro medalį, nusileidęs tik ukrainiečiui Jurijui Čebanui. Šis medalis buvo didelis pasiekimas ne tik pačiam sportininkui, bet ir visai Lietuvai bei Visaginui.
Po 2012 metų olimpiados J. Šuklinas tęsė sėkmingą sportininko karjerą. Jis tapo Europos čempionu, pasaulio čempionatų prizininku ir universiados nugalėtoju.
Tačiau galbūt vis dar galėjusią tęstis aukščiausio lygio sportininko karjerą iš esmės sustabdė dopingo skandalas. Mat J. Šuklinas nuo 2016 metų stengėsi dalyvauti tik aukščiausio lygio varžybose.
2019 m. pradžioje J. Šukliną pasiekė žinia, kad jo 2012 metų Londono olimpiados dopingo mėginys buvo vėl iš naujo patikrintas ir jame rasta draudžiama medžiaga – dehidrochlormetiltestosteronas. Ši žinia šokiravo sporto visuomenę ir metė šešėlį ant sportininko pasiekimų.
Pats J. Šuklinas kategoriškai neigė vartojęs dopingą ir teigė, kad visą savo karjerą kovojo prieš dopingą. Jis išreiškė abejones dėl dopingo tyrimo metodų ir pareikalavo atlikti B mėginio tyrimą kitoje laboratorijoje.
Tačiau ir B mėginio rezultatai patvirtino A mėginio rezultatus – 2019 metų birželio 12 dieną jis buvo išbrauktas iš olimpinius medalius laimėjusių sportininkų sąrašo.
Po išlikusio dopingo skandalo Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) anuliavo J. Šuklino apdovanojimą Londono olimpiadoje ir atėmė iš jo sidabro medalį. Sportininkas taip pat turėjo grąžinti valstybinę premiją ir kitus apdovanojimus, gautus už šį pasiekimą.
Po kilusio dopingo skandalo J. Šuklinas baigė sportininko karjerą ir pasuko į politiką. Jis dalyvavo savivaldos rinkimuose ir siekė tapti Visagino meru. Tačiau jam nepavyko iškovoti pergalės rinkimuose.
Aktyviai dalyvaudamas visuomeniniame gyvenime, jis įkūrė „Šuklino olimpinį sporto klubą“, anksčiau dirbo Visagino savivaldybės taryboje, o vėliau sėkmingai buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą.
Rinkimus jis laimėjo 2024 metais su Liberalų sąjūdžio partija. J. Šuklinas taip pat priklausė šios partijos frakcijai.
Užuojautą dėl Seimo nario mirties pareiškė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas (LSDP) Mindaugas Sinkevičius.
„Skaudi žinia – netekome Seimo nario, sportininko Jevgenijaus Šuklino. Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą, artimuosius, draugus, bendražygius ir visus, kurie jį pažinojo.
Šią sunkią valandą linkiu stiprybės ir ramybės. Tegul ilsisi ramybėje“, – socialiniame tinkle feisbuke ketvirtadienio vakarą rašė M. Sinkevičius.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pareiškė užuojautą dėl liberalo Jevgenijaus Šuklino mirties.
„Labai netikėta ir sukrečianti žinia, net sunku kalbėti. Labai gaila. Netekome labai šviesaus, išmintingo žmogaus. Užuojauta visai šeimai ir artimiesiems“, – Eltai ketvirtadienio vakarą teigė Liberalų sąjūdžio lyderė.
J. Šuklino sportiniai pasiekimai apima šias aukščiausio lygio varžybas:
Europos čempionatai: iškovojo 3 aukso ir 3 bronzos medalius. Visi aukso medaliai laimėti vienvietės kanojos (C-1) 200 metrų distancijoje.
Pasaulio čempionatai: jo sąskaitoje – trys pasaulio čempionatų bronzos medaliai bei per 10 apdovanojimų iš pasaulio taurės etapų.
Universiados: 2013 m. XXVII vasaros universiadoje Kazanėje iškovojo du aukso medalius.
Sportinė biografija
J. Šuklinas gimė 1985 metų lapkričio 23 dieną. Tarptautinės kategorijos sporto meistras (2003). 2010 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, 2010 – Mykolo Romerio universitetą.
Irklavo vienvietę ir dvivietę kanoją, keturvietę baidarę. Treneriai: V. Suchorukovas (1996–2009), E. Gustas (nuo 2009). Irkluodamas vienvietę kanoją 500 m tapo pasaulio jaunių (2003 Kamatsu, Japonija), Europos (2008 Szegedas, Vengrija) ir pasaulio (2008 Vengrija) jaunimo (iki 20 m.) čempionu, irkluodamas 1000 m nuotolį – Europos (2008 Segedas) ir pasaulio (2008 Vengrija) jaunimo (iki 23 m.) bronzos medalininku; po 2 kartus tapo pasaulio studentų čempionu – 1000 m (2008 Belgradas, Serbija) ir 500 m (2010 Poznanė, Lenkija), vicečempionu – 500 m (2008 Belgradas) ir 200 m (2010 Poznanė).
14 kartų Lietuvos vyrų kanojų irklavimo čempionas: vienvietės – 200 m (2003), 500 m (2004–2009), 1000 m (2005–2009); dvivietės – 1000 m (2001, 2002). Lietuvos tautinės olimpiados vienvietės kanojos 500 m ir 1000 m irklavimo varžybų laimėtojas (2006). Europos čempionatų dalyvis ir prizininkas: 2002 Segede irkluodamas keturvietę baidarę 200 m užėmė 7 vietą, 500 m – 9 vietą; 2004 Poznanėje irkluodamas vienvietę kanoją 200 m užėmė 5 vietą, keturvietę – 6 vietą; 2006 Rosicėje (Čekija) vienvietės kanojos 200 m irklavimo rungtyje pelnė bronzos medalį, 500 m – užėmė 6 vietą; 2007 Pontevedroje (Ispanija) tapo vienvietės kanojos čempionu (200 m), užėmė 6 vietą (500 m) ir 8 vietą (1000 m); 2008 Milane (Italija) – 9 vietą; 2009 Brandenburge (Vokietija) pelnė sidabro (500 m) ir bronzos (200 m) medalius, 2 kartus užėmė 4 vietą (1000 m ir 4 × 200 m); 2010 Trasonoje (Ispanija) tapo čempionu (200 m).
Pasaulio čempionatų dalyvis ir prizininkas: irkluodamas vienvietę kanoją 2005 Zagrebe užėmė 7 vietą (200 m) ir 12 vietą (500 m); 2006 Segede laimėjo bronzos medalį (200 m) ir užėmė 9 vietą (500 m); 2007 Duisburge (Vokietija) tapo bronzos medalininku (200 m) ir 12 vietos laimėtoju (500 m); 2009 Halifakse (Kanada) pelnė bronzos medalį (200 m) ir užėmė 6 vietą (500 m), 12 vietą (1000 m) ir 5 vietą (4 × 200 m); 2010 Poznanėje – 6 vietą (200 m) ir 15 vietą (1000 m).
2 kartus laimėjo Pasaulio taurę irkluodamas vienvietę kanoją 200 m (2007 Gerardmer, Prancūzija, 2010 Duisburgas), 500 m nuotolyje užėmė 3 vietą (2009 Rosicė, Čekija). XXX olimpinėse žaidynėse (2012 Londonas) irkluodamas vienvietę kanoją 200 m nuotolyje pelnė sidabro medalį.
2014 metų geriausias Lietuvos sportininkas. Sportininkas buvo apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento medaliais „Už sporto pergales“ (2003, 2006–2010, 2012), ordinu „Gedimino ordino Riterio kryžiumi“ (2010), ordinu „Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžiumi“ (2013), Lietuvos Respublikos Prezidento taure (2012).