J. Šuklino mirtimi nepatikėję sporto žmonės klausė: „Gal tai melas?“

2026 m. gegužės 29 d. 00:31
Ketvirtadienio vakarą Lietuvą pasiekė tragiška žinia – eidamas 41-uosius metus mirė Seimo narys, sportininkas, baidarių ir kanojų sporto žvaigždė Jevgenijus Šuklinas. Politiku tapęs J. Šuklinas į Seimą 2024-siais pateko su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai.
Vos tik sužinojus tragišką žinią, socialiniame tinkle užuojautą pareiškė Taip pat Seomo narė, buvusi sportininkė ir olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
„Skaudi žinia-netekome stipriausio sportininko ir Seimo nario (Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nario) Jevgenijaus Šuklino.
Nuoširdi užuojauta jo šeimai, artimiems, draugams, bendražygiams ir visiems, kurie jį pažinojo. Tegul ilsisi ramybėje“, – užuojauta reiškė Seimo narė, buvusi penkiakovininkė, Londono olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
Dabar Seimo Jaunimo ir sporto komisijai vadovaujanti buvusi penkiakovės žvaigždė\, kaip ir Jevgenijus Šuklinas, 2012 metais Londone iškovojo apdovanojimą. Jei kanojininkas buvo antras, tai L. Asadauskaitė džiaugėsi auksu.
Apie netikėtai tragišką žinią feisbuke parašė ir buvusi Lietuvos televizijos sporto skyriaus vadovė Laima Janušonytė, kuri tikino, kad nepatikėjo pradžioje žiniai.
„Žinia sukrėtė. Jaunas žmogus, žinomas sportininkas, kuris vos prieš keliolika valandų buvo susitikęs su Visagino Draugystės progimnazijos aštuntokais ir kalbėjo su jais apie karjeros kelią, po keliolikos valandų mirė. Net sunku patikėti. O gal melas?
Juk šiais visokiais visokiausiais melo, DI laikais, taip lengva viską sufalsifikuoti. Nežinau, ar yra vilties, kad taip nenutiko? …Žiauru! Jevgenijus Šuklinas buvo vos 40-ies! Puikus sportininkas, nuoširdus, draugiškas žmogus, pergyvenęs dopingo skandalą, bet ar dabar, jo mirties valandą, yra korektiška apie tai kalbėti ir dėti tai į antraštes???“, – rašė televizijos sporto vadovė.
Tuo metu dabartinis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas bei olimpinis prizininkas Aurimas Lankas buvo labai liūdnas: kartu su J. Šuklinu jie puoselėjo savo sporto šaką, jis tikėjosi, kad tai nėra tiesa, tačiau susitaikė su esama žinia.
„Dar ne visi vandenys perplaukti! Liksi visada visiems didžiulis pavyzdys. Ilsėkis. Pasigesime labai!“, – parašė olimpinis Rio de Žaneiro prizininkas A. Lankas.
Šokiruota žinia buvo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Tokios akimirkos sustabdo ir priverčia iš naujo įvertinti, koks trapus ir laikinas yra žmogaus buvimas šalia.
Regis, dar ką tik sveikinomės Seimo salėje, todėl sunku patikėti, kad Jevgenijaus Šuklino nebėra.
Dažnai pabendraudavome, apsikeisdavome nuomonėmis sporto politikos klausimais. Prisiminsiu kaip šiltą ir malonų žmogų, kraštietį, kolegą. Nuoširdžiai užjaučiu šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas ir sporto bendruomenę. Ilsėkis ramybėje, Jevgenijau“, – parašė ministrė.
Tragedija negalėjo patikėti ir buvęs J. Šuklino kolega Europos baidarių ir kanojų čempionatų prizininkas Vadimas Korobovas.
„Gyvenimas negailestingas… Tiek dar liko nepasakyta ir nepadaryta. Išėjo žmogus, buvęs pavyzdžiu daugeliui. Ilsėkis ramybėje“, – parašė irkluotojas.
