Lietuva atsisakė žaisti prieš Baltarusijos bendraamžes ir pasaulio čempionate nedalyvaus

Toks sprendimas paveikė Lietuvos merginų U18 rinktinę, kuri ir kitais metais neturėtų debiutuoti žemiausiame, pasaulio U18 čempionato III divizione, nuo kurio startuoti pasaulio čempionatuose IIHF leido Baltarusijos rinktinei.
Asociacija „Hockey Lietuva“ IIHF buvo pateikusi prašymą leisti organizuoti kitų metų U18 merginų čempionato III diviziono kovas ledo rūmuose Kaune, tačiau sužinojusi apie leidimą dalyvauti Baltarusijos jaunimui, savo kandidatūrą rengti čempionatą atsiėmė.
Beje, tai bus antras kartas, kai Lietuvos U18 rinktinė negali startuoti pasaulio čempionato kovose. Šiais metais merginos ruošėsi į Tailandą, tačiau vietos organizatoriai paskutiniu metu atsisakė rengti čempionatą ir jis neįvyko.
IIHF kongrese patvirtinta, kad nacionalinė Lietuvos vyrų rinktinė kitų metų Pasaulio čempionato IA divizione kovos žais Estijoje, gegužės 1 – 7 dienomis. Pagal naujai patvirtintą sistemą Lietuva žais „A“ grupėje, kur dar bus Italija ir Lenkija. „B“ grupėje įrašytos Didžioji Britanija, Prancūzija ir Estija. Lietuvos rinktinė, kaip ir kitos divizione žaisiančios komandos, sužais tris rungtynes su kito pogrupio, šiuo atveju „B“ ekipomis. Po šių kovų grupių pirmosios dvi vietos žais pusfinaliuose ir finaluose, kur išsiaiškins keturias IA diviziono vietas. Grupėse trečiosiose pozicijose likusios ekipos per dvi rungtynes išsiaiškins, kas turės palikti divizioną. Į elitinį divizioną keliaus dvi komandos, Prancūzija, kaip 2028 metų „Elito“ diviziono organizatorė, turi garantuotą vietą namų čempionate.
IIHF kongrese nuspręsta kitų metų pasaulio U18 vaikinų čempionato IB diviziono kovas rengti Kauno ledo rūmuose, balandžio 24 – 30 dienomis. Šeimininkų teisėmis žaisianti Lietuvos U18 rinktinė pagal naujai patvirtintą sistemą yra įrašyta į diviziono „B“ grupę, kur dar bus Japonija ir Prancūzija. „A“ grupėje dalyvaus Lenkija, Estija ir Italija.
Kitais metais Elektrėnuose, lapkričio 8 – 14 dienomis bus surengtos Pasaulio moterų čempionato IIB diviziono kovos, kuriose pagal naująją sistemą „A“ grupėje žais Islandija, Naujoji Zelandija ir Meksika, „B“ grupėje žais Lietuva, Ukraina ir Rumunija.
IIHF nusprendė, jog 2030 metais Pasaulio ledo ritulio čempionato „Elito“ diviziono kovos vyks dviejose skirtingose šalyse – Latvijoje (Ryga) ir Suomijoje (Helsinkis).