Rekordinį metimą prisiminęs Edis Matusevičius: „Dar yra kur tobulėti“

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Kontinentinio turo varžybos stadione buvo surengtos pernai Kaune: tada Laikinojoje sostinėje varžėsi net 16-ika vėliau planetos čempionate Tokijuje (Japonija) startavusių atletų. Šiemet Palangoje dėl 30 tūkst. eurų prizinio fondo bus kovojama 12-oje rungčių, o varžybų programoje debiutuos vyrų ieties metimas.
„Labai smagu, kad atsirado tokio rango varžybos apskritai Lietuvoje ir dar smagiau, kad jas organizuoja mano klubas. Varžysimės tame stadione, kur pagerinau Lietuvos rekordą, labai smagu, pasistengsiu būti kuo geresnės sportinės formos“, – sakė ieties metikas Edis Matusevičius.
Tokio rango varžybose gimtinėje E. Matusevičius dar nėra dalyvavęs. Būtent Palangos stadione prieš septynerius metus vilniečiui pavyko užfiksuoti geriausią karjeros rezultatą – tada ietis nuskrido net 89,17 m.
„Ar rekordinis metimas buvo idealus? Iki idealaus dar yra kur tobulėti. Tą dieną tiesiog mėčiau, nieko negalvojau, mėgavausi varžybomis ir bandžiau kuo toliau numesti. Tai būna retai ir tai ateina tik turint didelį įdirbį. Tą bandau pasiekti šiemet, atidirbti techniką, bėgimą, kad galėčiau negalvodamas mesti kuo toliau“, – pasakojo „Cosma“ klubui atstovaujantis E. Matusevičius.
Beje, praėjusiais metais Palangos stadione buvo išklota „Conica“ danga, o tai gali prisidėti prie geresnių sportininkų rezultatų. Pernai vykusiame šiame kurorte vykusiame Lietuvos čempionate buvo pasiekti net du pirmenybių rekordai.
„Labai patinka naujoji Palangos stadiono danga. Pernai šiek tiek turėjau problemų su traumelėmis ir vien dėl to negalėjau savęs realizuoti. Šiemet, manau, rezultatui padės ir danga, nes kitur Lietuvoje jos ne tokios geros kaip Palangoje“, – teigė E. Matusevičius.
„Cosma Cup“ varžybose ir vėl didžiausią intrigą kels vyrų disko metimo rungtis: ten dalyvaus planetos ir Europos čempionas disko metikas Andrius Gudžius, olimpinis prizininkas vokietis Danielis Jasinskis, pasaulio čempionato 7 vietos laimėtojas Martynas Alekna.
Varžytis Palangoje planuoja pasaulio čempionato finalininkas danas Benjaminas Lobo (400 m), daugkartinė Pietų Amerikos čempionė iš Brazilijos Gabriele Santos (trišuolis), ryškiausios šalies lengvosios atletikos žvaigždės – Lietuvos rekordininkai Simas
Bertašius (1500 m), Diana Zagainova (trišuolis), Rugile Miklyčiūtė (šuoliai su kartimi), Gediminas Truskauskas (200 m) bei Modesta Justė Morauskaitė (400 m).
Tarptautinio aukšto meistriškumo sporto varžybos „Cosma Cup“ iš dalies finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra. Įėjimas į varžybas – nemokamas.