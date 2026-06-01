Lietuvos tinklininkės po 10 metų pertraukos sugrįžo į Europos lygą ir jau žino varžoves

Lietuvos tinklininkės paskutinėse turnyro rungtynėse sekmadienį 2:3 (9:25, 25:14, 25:23, 22:25, 12:15) Albanijos komandai, tačiau tai nesutrukdė išsaugoti pirmosios vietos bei pelnytis kelialapį į Europos lygos pagrindinį etapą.
Lietuvos rinktinė grupėje surinko 7 taškus. Antrąją vietą su 6 taškais užėmusi Albanija taip pat pateko į Eurolygos lygą. Už borto liko šeimininkė Danija ir Liuksemburgas.
Paskutinėse rungtynėse lietuvės pirmajame sete neturėjo jokių priešnuodžių prieš žūtbūtiniam sau mūšiui užsivedusias albanes. Visgi lenko Mateuszo Zarczynski treniruojamos lietuvės antrajame sete perėmė iniciatyvą ir užtikrintai išlygino rezultatą.
Trečiasis setas jau klostėsi itin atkakliai. Nors albanės pirmavo nemažą laiko dalį, kovingai rungtyniavusios Lietuvos tinklininkės pabaigoje sugebėjo išsiveržti į priekį ir galiausiai laimėti setą. Taip lietuvės užsitikrino pirmą vietą ir įgyvendino visus tikslus.
Ketvirtajame ir penktajame setuose taip pat vyko lygi kova, tik pabaigose tiksliau sužaisdavo daugiau motyvacijos turėjusi Albanijos rinktinė.
Lietuvos rinktinei 20 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 13 – Anastasija Jesipenko, 11 – Monika Šalkutė, 10 – Barbora Rakauskaitė, 5 – Rūta Staniulytė, po 2 – Karina Vilkicka ir Arina Petuchova.
Albanijos komandoje ryškiausiai spindėjo Italijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujanti Erblira Bici su 32 taškais.
„Jausmas iš tikrųjų nerealus. Tai – vienas geriausių pasiekimų Lietuvos tinklinio istorijoje, todėl tikrai džiaugiuosi, kad mūsų sunkus darbas davė tokius gerus rezultatus. Labiausiai man patiko mūsų komandinis žaidimas, ypač gynyboje. Svarbu ir tai, kad lemiamais momentais turėjome gerus keitimus“, – mintimis dalinosi Lietuvos rinktinės kapitonė M. Šalkutė.
Savo tikslą įgyvendinusios Lietuvos tinklininkės savo sezoną pratęsė visam mėnesiui. Dabar lietuvės tris savaitgalius iš eilės varžysis CEV Europos lygos pagrindiniame etape.
Birželio 5–7 dienomis lietuvės žais Kroatijoje su šios šalies ir Graikijos komandomis. Birželio 12–14 dienomis mūsiškės viešės Švedijoje, kur jų lauks akistatos su Švedijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis.
Tuo tarpu birželio 19–21 dienomis Lietuvos tinklininkes bus galima palaikyti mūsų šalyje. Lietuvės priims Rumunijos ir Portugalijos komandas.
„Manau, kad Europos lygoje dabar mūsų tikslas bus pasirodyti kuo geriau, rinkti pergales bei setus, kad galėtume pakelti rinktinės reitingą iki kitų metų“, – pabrėžė M. Šalkutė.