Pasaulio sporto savaitė: futbolo sosto neužleidęs PSG, ant ledo šeimininkavę suomiai ir Italijos keliuose nepavejamas J. Vingegaardas

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Gegužės 26 d. Ciuriche ir Fribūre (Šveicarija) baigėsi pasaulio ledo ritulio čempionato pirmasis etapas. A grupėje kelialapius į ketvirtfinalį iškovojo Šveicarija (21 tšk. per 7 rungt.), Suomija (18), Latvija (12) ir čempionių vardą ginančios JAV (11), B grupėje – Kanada (20), Norvegija (15), Čekija (13) ir Švedija (12). Nė vienerių rungtynių nelaimėjusios ir grupėse paskutinę vietą užėmusios Didžioji Britanija ir Italija iškrito į žemesnę pakopą.
Gegužės 27 d. Leipcige futbolo Europos konferencijos lygos (trečiojo lygio turnyro) finale Londono „Crystal Palace“ nugalėjo Madrido „Rayo Vallecano“ 1:0. „Crystal Palace“ pirmą sezoną žaidė viename iš Europos turnyrų ir yra laimėjęs tik vieną nacionalinį titulą (2025 m. iškovojo Anglijos taurę). „Rayo Vallecano“ pirmą kartą žaidė Europos turnyro finale.
Gegužės 27–28 d. Paryžiuje Prancūzijos atvirojo teniso čempionato antrajame rate pirmoji pasaulio raketė italas Jannikas Sinneris pralaimėjo argentiniečiui Juanui Manueliui Cerundolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. ATP reitinge 24 metų J.M.Cerundolo užima 56-ąją vietą. J.Sinneris nutraukė kovo pradžioje pradėtą 30 pergalių seriją. Antroji moterų pasaulio raketė kazachstanietė Jelena Rybakina pralaimėjo WTA reitinge 55-ąją vietą užimančiai ukrainietei Julijai Starodubcevai 6:3, 1:6, 6:7.
Gegužės 29 d. Į Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) finalą pateko „Vegas Golden Knights“ ir „Carolina Hurricanes“. Vakarų grupės finalo serijoje „Knights“ nugalėjo „Colorado Avalanche“ 4:0, Rytų grupės finalo serijoje „Hurricanes nugalėjo „Montreal Canadiens“ 4:1. Ir „Knights“, ir „Hurricanes“ į finalą pateko trečiąjį kartą ir po vieną kartą buvo NHL čempionės („Hurricanes“ – 2006 m., „Knights“ – 2023 m.).
Gegužės 29 d. Prancūzijos atvirojo teniso čempionato trečiajame rate triskart šio turnyro čempionas, ketvirtoji pasaulio raketė serbas Novakas Džokovičius pralaimėjo ATP reitinge 30-ąją vietą užimančiam 19-mečiui brazilui João Fonsecai 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Gegužės 30 d. Budapešte futbolo Čempionų lygos finale Paryžiaus PSG nugalėjo Londono „Arsenal“ 1:1 (baudiniai 4:3). PSG trečiąjį kartą žaidė Čempionų lygos finale ir antrąjį kartą tapo nugalėtoju (pirmąjį – 2025 m.). „Arsenal“ antrąjį kartą žaidė finale, bet dar nė karto netapo Čempionų lygos nugalėtoju.
Gegužės 30 d. Tolukoje (Meksika) futbolo Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų šalių Čempionų taurės finale „Toluca“ nugalėjo Monterėjaus „Tigres“ 1:1 (baudiniai 6:5). „Toluca“ šeštąjį kartą žaidė finale ir trečiąjį kartą iškovojo taurę (praėjusius kartus – 1968 ir 2003 m.). „Tigres“ finale žaidė penktąjį kartą ir vieną kartą tapo nugalėtoju. Meksikos klubai Čempionų taurę laimėjo 41 kartą per 61 turnyrą.
Gegužės 30 d. Į Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) finalą pateko „New York Knicks“ ir „San Antonio Spurs“. Rytų grupės finalo serijoje „Knicks“ nugalėjo „Cleveland Cavaliers“ 4:0, Vakarų grupės finalo serijoje „Spurs“ nugalėjo čempiono vardą gynusį „Oklahoma City Thunder“ 4:0. „Knicks“ į finalą pateko devintąjį kartą (praėjusį kartą – 1999 m.) ir du kartus buvo lygos čempionas. „Spurs“ į finalą pateko septintąjį kartą (praėjusį kartą – 2014 m.) ir penkis kartus buvo čempionas.
Gegužės 30 d. Prancūzijos atvirojo teniso čempionato trečiajame rate čempionės vardą gynusi amerikietė Coco Gauff pralaimėjo austrei Anastasijai Potapovai 6:4, 6:7, 4:6.
Gegužės 31 d. Romoje pasibaigusių „Giro d‘Italia“ daugiadienių dviračių lenktynių nugalėtoju tapo danas Jonasas Vingegaardas („Visma“), antrąją vietą užėmė 5 min. 22 sek. atsilikęs austras Felixas Gallis („Decathlon“), trečiąją – australas Jai Hindley („Bora“). 29 metų J.Vingegaardas pirmąjį kartą dalyvavo „Giro d‘Italia“ lenktynėse, bet yra tris kartus laimėjęs kitas dvejas didžiąsias daugiadienes lenktynes (du kartus – „Tour de France“, vieną kartą – „Vuelta a España“).
Gegužės 31 d. Varnoje (Bulgarija) pasibaigusiame Europos meninės gimnastikos čempionate daugiakovės čempione tapo vokietė Darja Varfolomeeva. Medalių lentelėje pirmąją vietą užėmė Bulgarija (4 aukso, 4 sidabro).
Gegužės 31 d. Ciuriche pasaulio ledo ritulio čempionato finale Suomija nugalėjo Šveicariją 1:0 (po pratęsimo). Rungtynėse dėl trečiosios vietos Norvegija nugalėjo Kanadą 3:2 (po pratęsimo). Pusfinalyje Šveicarija nugalėjo pirmą kartą tarp keturių stipriausiųjų patekusią Norvegiją 6:0, Suomija – Kanadą 4:2. Čempionių vardą gynusios JAV ketvirtfinalyje pralaimėjo Kanadai 0:4. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo šveicaras Svenas Andrighetto (15 tšk.). Suomija pasaulio čempione tapo penktąjį kartą (praėjusius kartus – 1995, 2011, 2019 ir 2022 m.). Šveicarija trečius metus iš eilės pralaimėjo finale, bet dar nė karto netapo čempione. Norvegija pirmą kartą iškovojo medalius.
Gegužės 31 d. Rabate (Marokas) lengvosios atletikos Deimantinės lygos etape 100 metrų bėgimo varžybas laimėjo jamaikietė Tina Clayton (10,85 sek.). Antrąją pergalę šį sezoną pasiekė amerikietė Valarie Sion (diskas). Geriausius pasaulio sezono rezultatus pasiekė marokietis Soufianas El Bakkali (3000 m su kliūtimis), amerikietis Joe Kovacsas (rutulys) ir slovakė Emma Zapletalova (400 m su barjerais).
Gegužės 31 d. Florencijoje motociklų lenktynių Didžiojo prizo Italijos etapo nugalėtoju tapo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“), antrąją vietą užėmė ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), trečiąją – italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Sezono įskaitoje po 7 iš 22 etapų pirmauja M.Bezzecchi (173), J.Martinas (156) ir italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“, 134).
Gegužės 31 d. Japonijos ralio nugalėtoju tapo velsietis Elfynas Evansas („Toyota“), antrąją vietą užėmė prancūzas Sebastienas Ogier („Toyota“), trečiąją – suomis Sami Pajari („Toyota“). Sezono įskaitoje po 7 iš 14 etapų pirmauja E.Evansas (151), japonas Takamoto Kacuta („Toyota“, 131) ir švedas Oliveris Solbergas („Toyota“, 102).
Gegužės 31 d. Hamburge vyrų rankinio Europos lygos (antrojo lygio turnyras) finale „Melsungen“ nugalėjo „Kiel“ 24:23. Trečią kartą per pastaruosius šešis sezonus finale žaidė du Vokietijos klubai. „Melsungen“ iškovojo pirmąjį titulą klubo istorijoje. Europos taurės (trečiojo lygio turnyras) finalo atsakomosiose rungtynėse „Ochrid“ (Šiaurės Makedonija) namie nugalėjo „Tatabanya“ (Vengrija) 31:25 (pirmosios rungtynės 29:28). „Ochrid“ iškovojo pirmąjį titulą klubo istorijoje.
