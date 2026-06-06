Europos lygoje – kovingas Lietuvos tinklininkių startas prieš favorites

Pirmosiose turnyro rungtynėse lietuvės 0:3 (25:27, 15:25, 10:25) pralaimėjo antrąją pergalę iš eilės iškovojusiai ir pirmojo turnyro nugalėtoja tapusiai Graikijos komandai.
Europos reitinge graikės užima 18-ą vietą, o tik prieš savaitę į reitingą sugrįžusi Lietuvos rinktinė yra 32-a.
Nepaisant to, Mateuszo Zarczynski treniruojamos Lietuvos tinklininkės rungtynes pradėjo tiesiog puikiai – ilgą laiką pirmavusios pirmajame sete, lietuvės turėjo net tris galimybes tašku laimėti setą. Visgi to padaryti mūsiškėms nepavyko ir Graikijos komanda išvengė netikėto mačo starto.
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Antrojo seto pradžioje lietuvės taip pat priešinosi favoritėms, bet vėliau graikės įsibėgėjo ir įgijo dviženklę persvarą. Pajėgiuose Europos klubuose rungtyniaujančios graikės vėliau išlaikė žaidimo kontrolę savo rankose iki seto pabaigos.
Trečiajame sete graikių pranašumas ėmė ryškėti nuo pat pradžių ir Lietuvos komandoje daugiau laiko pasireikšti gavo atsarginės žaidėjos. Joms, kaip ir visai jaunai Lietuvos ekipai, tai yra nuostabi patirtis.
Lietuvos rinktinei 11 taškų pelnė kapitonė Monika Šalkutė, 10 – Martyna Paukštytė, 7 – Barbora Rakauskaitė, 5 – Rūta Staniulytė, 4 – Anastasija Jesipenko, 3 – Vilūnė Rauluševičiūtė, po 1 – Vaiva Valionytė, Arina Petuchova bei Neringa Kačinaitė. Libero pozicijoje puikiai rungtyniavo Rusnė Rutkauskaitė, jungiančioje pozicijoje – Karolina Pravdinskaitė. Visuose trijuose setuose į aikštę žengė Karina Vilkicka, o Europos lygos krikšto sulaukė ir jaunosios Vaiva Gasiūnaitė bei Rusnė Radavičiūtė.
Graikijos rinktinėje po 16 taškų surinko Martha Anthouli ir Eirini Chatziefstratiadou.
Pirmosiose rungtynėse Graikijos tinklininkės 3:1 nugalėjo Kroatiją.
Sekmadienį Lietuvos rinktinė būtent su kroatėmis žais antrąsias Europos lygos rungtynes. Kroatės Europos reitinge rikiuojasi 20-os.
Turnyre Latvijoje dramatiška nesėkmę startavo šeimininkės latvės – jos 2:3 (25:23, 25:20, 18:25, 20:25, 14:16) nusileido Rumunijos ekipai. Šių rungtynių pirmuoju teisėju dirbo lietuvis Sergejus Rodinas.
Birželio 12–13 dienomis Lietuvos tinklininkės viešės Švedijoje, kur susitiks su šios šalies bei Bosnijos ir Hercegovinos komandomis, o birželio 19–21 dienomis Lietuvos rinktinė žais Šiaulių arenoje, kur priims Portugalijos ir Rumunijos komandas.
CEV Europos lygoje iš viso varžosi 24 Senojo žemyno komandos. Susumavus visų grupių rezultatus, paaiškės galutinė komandų rikiuotė, o keturios stipriausios rinktinės dalyvaus finaliniame etape.