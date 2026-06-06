Pirmą kartą Olimpinė diena vyks Jonavoje

Olimpinė diena – kasmet organizuojama visai šeimai skirta sporto šventė, skatinanti fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną ir bendruomeniškumą. Per daugiau nei tris dešimtmečius ji tapo didžiausiu olimpinio judėjimo renginiu Lietuvoje.
Šventės pabaigoje vyko tradicinė Olimpinės dienos vėliavos perdavimo ceremonija. Kaunas simbolinę renginio vėliavą perdavė Jonavai, kuri 2027 metais taps naująja Olimpinės dienos sostine. Vėliavą iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės, olimpinės čempionės Dainos Gudzinevičiūtės perėmė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.
Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės, Daina Gudzinevičiūtė, šių metų Olimpinė diena buvo kupina gerų emocijų, o kiekvienas renginio dalyvis galėjo atrasti sau artimų ir įdomių veiklų. „Kitais metais Jonavai teks rimtas iššūkis – ne tik pakartoti, bet ir pranokti Kauno iškeltą kartelę. To nuoširdžiai ir linkime. Dėkodami Kaunui už svetingumą, bendradarbiavimą ir puikiai surengtą šventę, simbolinę Olimpinės dienos vėliavą perduodame kaip padėką už reikšmingą indėlį puoselėjant olimpinį judėjimą Lietuvoje“, – sakė olimpinė čempionė.
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„Didelė garbė ir atsakomybė perimti iš Kauno šią Olimpinės dienos vėliavą. Jonava ne kartą buvo įvertinta dėl savo sporto infrastruktūros, yra pripažinta sportišku miestu, todėl šios šventės organizavimas mums yra svarbus ir prasmingas, – sakė Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius. – Kaunas, kaip visada, iškėlė labai aukštą kartelę, tačiau Jonava yra ambicingas miestas, todėl stengsimės ją ne tik pasiekti, bet ir pakelti dar aukščiau.“
Renginyje taip pat dalyvavo ir įvairias veiklas išbandė premjerė Inga Ruginienė, kuri pabrėžė tokių renginių kaip Olimpinė diena svarbą skatinant fizinį aktyvumą ir meilę sportui: „Olimpinė diena suburia mus visus į bendrą erdvę ir primena, kokią svarbią vietą sportas užima mūsų gyvenime. Per sportą galime ne tik stiprinti sveikatą, bet ir bendrauti, susipažinti, kurti bendrystę. Ši graži tradicija jau ne vienerius metus keliauja per Lietuvą, todėl džiaugiuosi, kad šiemet ji vyksta Kaune.“
2018 metais Jonavos Joninių slėnyje vyko LTeam olimpinis žiemos festivalis – tuo metu didžiausias žiemos sporto renginys Lietuvoje, subūręs tūkstančius žiemos sporto entuziastų, šeimų ir olimpiečių iš visos šalies.
Nuo 2015 metų Olimpinė diena tapo keliaujančia švente ir kasmet vyksta vis kitame Lietuvos mieste. Renginys jau yra viešėjęs Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Kaune, o kiekviename mieste suburia tūkstančius sporto, aktyvaus laisvalaikio ir olimpinių vertybių gerbėjų. Keliaujantis renginio formatas leidžia olimpinį judėjimą priartinti prie skirtingų Lietuvos bendruomenių ir skatinti fizinį aktyvumą visoje šalyje.
Olimpinė diena kasmet minima visame pasaulyje, o nacionaliniai olimpiniai komitetai šia proga organizuoja įvairias fizinį aktyvumą ir olimpines vertybes skatinančias iniciatyvas. Lietuvoje šis renginys per daugiau nei tris dešimtmečius išaugo į vieną didžiausių tokio pobūdžio olimpinio judėjimo švenčių Europoje, kasmet suburiančia tūkstančius dalyvių, šimtus savanorių, dešimtis sporto federacijų ir olimpiečių iš visos šalies.
Šių metų Olimpinėje dienoje lankytojai galėjo išbandyti dešimtis sporto šakų ir aktyvių pramogų visai šeimai. Renginio metu vyko tradicinis lietuviškosios olimpinės mylios bėgimas, 3x3 krepšinio turnyras, įvairių sporto federacijų organizuotos veiklos, susitikimai su Lietuvos olimpiečiais ir dar daugiau.
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