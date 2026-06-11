Druskininkuose startuos ketvirtį amžiaus vykstančių dviračių lenktynių sezonas

Tarp pirmojo etapo dalyvių – Lietuvos kalnų dviračių elitas. Druskininkuose varžysis daugkartinis šalies čempionas Eimantas Gudiškis („Colibri Cycling“), Europos dviračių kroso čempionato prizininkas 35–39 m. grupėje Domas Manikas (RealBean.eu), Europos jaunimo dviračių kroso čempionate sužibėjęs Jokūbas Dabušinskas („Bernatonio dviračių akademija).
Vyrų elito MTB varžybų dalyviai turės įveikti 70,5 km ilgio distanciją, tuo tarpu moterys mins 47 km. Praėjusio sezono MTB dviračių maratono bendrąją įskaitą laimėjo Šarūnas Pacevičius („Alta transportas laiko kardaną“) bei Greta Briedytė („Alter Ego CC“).
„Esame ilgiausiai trunkantis renginys, turintis didžiausią istoriją ir patirtį. Antro tokio dviračių sporto renginio Lietuvoje, kuris vyktų 25 metus, turbūt nėra. Startavome 2002 metais Ignalinoje, tada susirinko daugiau nei 50 dalyvių, įveikę simbolinį ratą aplink Dringio ežerą. Su kiekvienais metais daugėjo etapų skaičius, daugėjo dalyvių skaičius. Iki pandemijos buvome pasiekę rekordines aukštumas – dalyvaudavo per tūkstantį dalyvių. Po pandemijos viskas kardinaliai pasikeitė, atsirado didesnė konkurencija, atėjo naujos mados, kaip gravelio lenktynės ar triatlonas. Matydami šias tendencijas šiemet ateiname su naujove ir greta MTB dviračių darome atskirą trasą gravelio mėgėjams – tai pagrindinė sezono naujovė“, – sakė renginio organizatorius Arūnas Daugirdas.
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Dviračių maratonų taurės sezonas trečius metus prasidės Druskininkuose. Antrasis etapas rugpjūčio 9-ąją vyks Ignalinoje – čia dviratininkai varžysis net 25-ąjį sykį. Sezono laureatai paaiškės rugsėjo 27-ąją Vilniuje.
„Prieš trejus metus mus atgal priviliojo Druskininkai, nes iki 2019 metų sezoną pradėdavome ten. Po to buvo pertrauka, kuri truko iki tol, kol į mus kreipėsi Druskininkų sporto bendruomenė, kviesdama sugrįžti į šį kurortą. Iš Druskininkų jaučiame palaikymą, be to, sezono pradžioje labai tinka šio miesto trasos, kurios yra lengvesnės nei Vilniuje ar Ignalinoje“, – paaiškino A. Daugirdas.
Praėjusį sezoną kiekviename Dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių, išsiskyrusiu plačiu amžiaus spektru: visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86-erių Jonas Vilūnas, minsiantis ir pirmame šio sezono etape, tuo tarpu darželinukų trasą įveikė jauniausiu varžybų dalyviu Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas.