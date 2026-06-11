Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate visi lietuviai sėkmingai įveikė atrankos barjerą

Lietuvos rinktinei atstovauja keturios įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis, net keturis kartus 2021–2024 m. geriausiu Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotoju išrinktas Mindaugas Maldonis.
Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapą sėkmingai įveikė visos keturios Lietuvos įgulos.
Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime 2 vietą užėmęs Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 m distancijos atrankos plaukime A. Seja nuotolį įveikė per 33,388 sek. ir nugalėtojui pralaimėjo vos 0,01 sek. Į sekmadienį vyksiantį finalą iškart pateko trys greičiausi baidarininkai.
Susiję straipsniai
Kitos trys Lietuvos įgulos iškopė į pusfinalį, kuris vyks penktadienį.
Keturviečių baidarių 500 m distancijoje Simonas Maldonis, Viktoras Čaplinskij, Ignas Navakauskas ir A. Seja atrankos plaukime finišo liniją kirto po 1 min. 18,743 sek. ir užėmė 3 vietą. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo tik atrankos plaukimo nugalėtojai vokiečiai.
Dviviečių baidarių 500 m rungtyje Lietuvos įgulą sudarė naujas duetas. Traumą gavusį Mindaugą Maldonį pakeitė jo brolis Simonas, kuris sėdo į dvivietę kartų su Andrejumi Olijniku. Atrankos plaukime lietuvių duetas nuotolį įveikė per 1 min. 31,452 sek. ir užėmė 3 vietą. Kelialapį į finalą laimėjo tik pirmi finišavę portugalai.
Dviviečių kanojų 500 m distanciją Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas įveikė per 1 min. 45,174 sek. ir atrankos plaukime užėmė 5 vietą bei taip pat pateko į pusfinalį. Bilietus į finalą atrankos plaukime užsitikrino trys greičiausios kanojos.
Europos čempionate kovojama ne tik dėl medalių, bet ir dėl olimpinių reitingo taškų, kurie daugiausia lems kas pateks į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes.
baidarių ir kanojų irklavimasMindaugas MaldonisArtūras Seja
Rodyti daugiau žymių