Iš Mykolo Aleknos trenerio – svarbi žinia

Šią informaciją sekmadienio vakarą pranešė jo treneris Mantas Jusis, kuris feisbuke skelbė, jog M. Alekna pirmadienį išvyks į Estiją.
„Sugrįžimas, kurio laukė visa Lietuvos lengvosios atletikos bendruomenė
Kovo 18 dieną M. Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po penkių ar net šešių mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip.
Susiję straipsniai
Sugrįžęs į Lietuvą Mykolas nuosekliai ir atsakingai dirbo kiekvieną dieną. Be skambių pareiškimų, be skubotų sprendimų, kantriai vykdė visą reabilitacijos ir pasirengimo planą. Darbas davė rezultatą greičiau, nei buvo galima tikėtis.
Jau birželio 16 dieną, antradienį, keturis kartus geriausiu Lietuvos sportininku išrinktas disko metikas stos į pirmąsias šio sezono varžybas. Rytoj išvykstame į Estiją. Kraunamės daiktus, o krūtinėje jaučiamas lengvas jauduliukas.
Atrodo, kad gal dar norėtųsi kelių papildomų treniruočių, dar šiek tiek laiko pasirengimui, tačiau Mykolas pasiilgo to, ko negali suteikti nė viena treniruotė – tikro varžybinio ritmo ir emocijos.
Jam svarbu vėl pajusti sektoriaus atmosferą, susigrąžinti varžybinį jaudulį, įsivertinti dabartinę formą, pamatyti klaidas ir iki Europos čempionato įgauti reikalingą ritmą. Tai drąsus sprendimas, tačiau drąsa visada buvo viena ryškiausių Mykolo savybių.
Tikriausiai būtent dėl tokios valios, užsispyrimo ir noro nuolat ieškoti savo ribų gimsta pasaulio rekordai.
Lietuvos sportas pasiilgo tavo metimų“, – rašė M. Jusis.
Mykolas AleknaVaržybosMantas Jusis
Rodyti daugiau žymių