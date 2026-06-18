Valstybė savo lėšomis parems dar 8 tarptautines varžybas: didžiausias kąsnis atiteko krepšiniui

2026 m. Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektų finansavimo konkursas buvo skelbiamas jau antrą kartą. Kaip ir anksčiau paraiškos buvo vertinamos dviejuose krepšeliuose – pirmame gautos paraiškos rengti pasaulio ir Europos čempionatus ar jų etapus, antrame – žemesnio tarptautinio lygio varžybos.
Daugiausiai lėšų – beveik 157 tūkst. Eur – skirta liepos 4–12 d. Alytuje ir Klaipėdoje vyksiančiam Europos merginų (iki 20 m.) krepšinio čempionatui.
„Šis U20 merginų krepšinio čempionatas taps įžanga į kitąmet vyksiančias Europos moterų krepšinio pirmenybes Lietuvoje.
Tai bus išties istorinis įvykis, nes mūsų šalyje vyks pirmą kartą per šimtmetį. Būtent U20 čempionate dalyvausianti merginų rinktinė yra artimiausias mūsų moterų rinktinės rezervas. Kalbant apie tikslus, keliamus merginų rinktinei – jie yra patys aukščiausi.
Susiję straipsniai
Po praėjusių metų Europos pirmenybių, kai mūsų U20 komanda pateko į finalą, nenorėtume nuleisti kartelės. Turime tą patį trenerį Egidijų Ženevičių, stabilią sudėtį ir savo sirgalių užnugarį. Esame dėkingi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Nacionalinei sporto agentūrai, atsižvelgusioms į mūsų poreikius ir prisidedančioms prie šio svarbaus renginio“, – teigia asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Valstybės biudžeto lėšos – 129 tūkst. Eur – pasieks ir liepos 22–30 d. Kaune pasaulio jaunimo čempionatą surengsiančią Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federaciją.
Dalinį valstybės finansavimą (nuo 18 tūkst. iki 69 tūkst. Eur) jau vykusioms arba dar vyksiančioms varžyboms gavo dar 6 sporto organizacijos: Lietuvos jėgos trikovės federacija (Pasaulio suaugusiųjų klasikinės jėgos trikovės čempionatas), Lietuvos motorlaivių federacija (F2 ir F4 pasaulio čempionato etapas), asociacija „Lietuvos buriuotojų sąjunga“ (470 ir 420 jaunių ir jaunimo Europos čempionatas), Lietuvos lengvosios atletikos federacija (tarptautinis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2026“), Lietuvos vandens motociklų sporto federacija („Aquabike Baltic Championship“), asociacija „LTU Aquatics“ (Nordic čempionatas).
„Nordic plaukimo čempionatas į Lietuvą atvyksta pagal rotacijos principą, tačiau mums tai yra puiki galimybė parodyti tai, ką jau turime – gerą infrastruktūrą, patyrusią komandą ir sukauptą tarptautinių renginių organizavimo patirtį.
Šis čempionatas svarbus ir sportine prasme, nes mūsų sportininkams tai bus galimybė startuoti aukšto lygio tarptautinėse varžybose namuose bei pasitikrinti jėgas su stipriausiais šiaurės šalių plaukikais. Džiaugiamės skirtu finansavimu ir galimybe Lietuvoje priimti delegacijas iš dešimties šalių. Tokie renginiai padeda garsinti mūsų šalį, stiprina tarptautinius ryšius ir kartu leidžia parodyti, kad Lietuva yra patikima tarptautinių sporto varžybų organizatorė“, – sako asociacijos „LTU Aquatics“ generalinis sekretorius Justas Kalinauskas.
Iš viso papildomame konkurse Nacionalinė sporto agentūra sulaukė 15 paraiškų. Šiame konkurse paraiškas galima buvo teikti tiems tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektams, kuriuos numatyta vykdyti nuo 2026 m. balandžio 24 d. iki gruodžio 31 d. ir nebuvo skirtos lėšos ankstesniame konkurse.
2026 m. tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms paskirstyta 1,8 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Finansavimas skirtas 27 renginiams – 26 konkurso būdu (du kvietimai) ir 1 tęstinės atrankos būdu.