Veido odos grožiui atkurti: kokios injekcijos šiuo metu populiariausios?

„Kiekvienam būtina turėti kasdienę odos priežiūros rutiną. Be kasdienio odos prausimo ir drėkinančio kremo dabar dažnai naudojami vitamino C, retinolio, bakučiolio, hialurono rūgšties serumai. Nors serumai ir aktyvios veikliosios medžiagos skaistina bei drėkina odą, jos nėra ypač efektyvios ir dažnai veikia tik patį odos paviršių, be to, skiriasi kosmetikos priemonių ir produktų sudėtys bei veiksmingumas. Todėl norint stangresnės, pridrėkintos odos vien tik išoriškai naudojamų produktų gali nepakakti – jie turi būti suleidžiami į gilesnius odos sluoksnius“, – pasakoja dr. J.Ūselienė.

Gydytoja dermatovenerologė teigia, kad hialurono rūgšties molekulės gali būti įvairaus dydžio ir turėti kitokį poveikį skirtinguose odos sluoksniuose. Pavyzdžiui, odos paviršių geriau veikia mažesnės ir vidutinės, gilesniuose sluoksniuose – vidutinės ir didelės molekulinės masės hialurono rūgštis, tačiau tepant priemonę ant odos, rūgštis į tikrąją odą (derma sluoksnį) nepatenka.

Gydytoja dermatovenerologė pastebi, kad artėjant žiemai susidomėjimas odos injekcijomis kiek padidėja, nors jas atlikti galima ištisus metus. Dėl šildymo sezono ir temperatūros pokyčių oda išsausėja, praranda drėgmę, papilkėja, jos priežiūrai nebepakanka namuose naudojamų priemonių.

„Pacientai dažniausiai kreipiasi dėl sumažėjusio odos stangrumo, smulkių raukšlelių, suglebusios paakių odos ar patamsėjusių paakių, papilkėjusios odos. Jeigu konsultacijos metu neišryškėja jokių kitų nusiskundimų ar odos ligų, namuose naudojamos tinkamos odos priežiūros priemonės, išspręsti kamuojančias odos problemas gali drėkinančios injekcijos – jos stabdo odos senėjimo procesus ir suteikia daugiau švytėjimo“, – sako gydytoja.

Šiuo metu populiariausios trijų tipų biorevitalizantų injekcijos: hialurono ir aminorūgšties injekcijos preparatais „Profhilo“ ir „Sunekos“ bei odos redermalizacija (gintaro ir hialurono rūgšties injekcija).

Dr. J. Ūselienė teigia, kad rūpintis savo veido oda reikia visada, tačiau perkopus 30 m. ribą, odos priežiūrai reikėtų skirti gerokai daugiau dėmesio: „Nors tinkama odos priežiūra dar jauname amžiuje gali sumažinti ar net padėti išvengti pigmentinių dėmių, ankstyvų raukšlių, kapiliarų atsiradimo, anksčiau ar vėliau kiekvienas pastebėsime pirmuosius senėjimo požymius nosies-lūpų srityje ar akių kampučiuose“.

Savo senstančios odos išvaizda nepatenkinti pacientai, pasak gydytojos dermatovenerologės, labiausiai pamėgę hialurono ir aminorūgšties injekciją preparatu „Profhilo“. Biorevitalizanto sudėtyje yra hibridinis didelės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgšties kompleksas, o pati procedūra – greita, neskausminga ir labai efektyvi.

„Į penkis taškus vienoje ir kitoje veido pusėje suleidžiamas produktas tolygiai pasiskirsto po aplinkinę odą, ją drėkina ir stangrina. Praėjus keletui valandų po procedūros jau nesimato, kad buvo atlikta injekcija, o vos po savaitės oda būna pastebimai stangresnė. Norimam efektui pasiekti rekomenduojama atlikti 2 procedūras su 1 mėnesio pertrauka, 1–2 kartus per metus“, – „Profhilo“ injekcijos privalumus vardija gydytoja.

Hialurono rūgštis yra natūraliai žmogaus organizme esanti medžiaga, tačiau bėgant laikui jos kiekis mažėja, oda praranda elastingumą, atrodo suglebusi, atsiranda raukšlių. Redermalizacija – unikali hialurono ir gintaro rūgšties komplekso procedūra, kuri efektyviai padeda kovoti su drėgmės trūkumu odoje.

„Vienos procedūros dėka oda yra atgaivinama, pamaitinama, pridrėkinama ir tampa pastebimai skaistesnė ir elastingesnė. Jeigu hialurono rūgšties privalumais nieko nebenustebinsi, nedaug kas žino, kad gintaro rūgštis gerina odos mikrocirkuliaciją, mažina uždegimą, odos pigmentaciją, kapiliarus, padaro odą atsparesnę laisviesiems radikalams“, – pasakoja gydytoja dermatovenerologė dr. J. Ūselienė.

Veido odos redermalizacija atliekama mažomis adatėlėmis ar kaniule leidžiant preparatą į kaktos, paakių, skruostų odą, aplink lūpas, tačiau injekcijos taip pat stangrina ir plaštakų bei kaklo odą. Siekiant geriausių rezultatų, hialurono ir gintaro rūgšties injekciją rekomenduojama atlikti 1 kartą per mėnesį 3–4 mėnesius iš eilės; priklausomai nuo paciento odos būklės ir poreikių, reikalingų procedūrų skaičius gali mažėti.

Gydytoja dermatovenerologė išskiria ir didelio pacientų susidomėjimo sulaukusias veido odos injekcijas preparatu „Sunekos“. Nors tai ir yra įprastas hialurono rūgšties ir aminorūgščių kompleksas, jis nuo kitų biorevitalizantų skiriasi „pilnesne“ sudėtimi.

„Į vidurinį odos sluoksnį procedūros metu suleidžiamo produkto sudėtyje – mūsų organizme negaminamos aminorūgštys, kurios skatina kolageno ir elastino gamybą bei odos atsinaujinimą. Stangresnės, šviesesnės ir elastingesnės odos efektas geriausiai matomas ten, kur gausu smulkių raukšlelių, oda yra plonesnė – smulkios raukšlelės išsilygina jau po dviejų savaičių“, – pažymi dermatovenerologė.

Dr. J. Ūselienė priduria, kad „Sunekos“ injekcijos efektas trunka net iki 8 mėnesių, todėl pacientui tenka patirti gerokai mažiau dūrių nei leidžiant paprastus biorevitalizantus. Be to, procedūra pritaikoma pagal individualius poreikius.