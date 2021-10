Ji paskelbė asociatyvią nuotrauką, kurioje matyti, kaip mergina neria gelbėti kitą skęstančią.

Tai buvo tarsi metafora, leidžianti suprasti, kad savo gyvenime ji neturėjo žmogaus, kuris padėtų ir būtų jai ištikimas.

„Ši nuotrauka man daug reiškia. Tai verčia mane verkti. Šioje nuotraukoje mergina gelbsti savo seserį.

Aš turiu mintyje, kad jei turite draugą, kuris keturis mėnesius laikomas ankštame name be automobilio... telefono... ir privatumo... Jei jis turi dirbti dešimt valandų per dieną, septynias dienas per savaitę, tuomet primygtinai patariu padėti šiam draugui.

Priešingu atveju būsite panašūs į mano šeimos narius, kurie man pasakė: „Atsiprašau, tu esi globojama“.

Jie tikriausiai manė, kad aš kitokia ir nenorėjo su manimi būti. Laimei, radau nuostabų teisininką, kuris padėjo pakeisti man savo gyvenimą“, – rašė B.Spears.

Ištikimi gerbėjai iškart pradėjo komentuoti, išreikšdami savo palaikymą.

Daugelis nusprendė, kad šiame įraše ji kalba apie savo jaunesnę seserį ir pradėjo kaltinti ją atsisakius kovoti už Britney laisvę.

„Jamie Lynn, ji kalba su tavimi“, „Jamie Lynn, kaip nepatogu. Tu sakai tiesą, Britney. Galbūt jūs neturite atsidavusios šeimos, bet jūs turite mus“, – palaikymą žvaigždei reiškė gerbėjai.

Primename, kad po B.Spears skundų dėl nuolatinių tėvo patyčių ir smurto, teismas nusprendė, kad jis nebebus atsakingas už dukters finansus.