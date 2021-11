Vis dėlto, J. Statkevičius pozityvumo nepraranda – naujos kolekcijos pristatymui besiruošiantis kūrėjas teigia, kad į viską reikia žiūrėti su humoru bei šviesti visuomenę, o pasaulį išgelbės grožis, menas ir kultūra.

Šiuo metu J. Statkevičius gyvena pasiruošimo didžiausiam Lietuvoje mados renginiui nuotaikomis. Lapkričio 17-osios vakarą Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ dizaineris ruošia įspūdingą aukštosios mados reginį, kuriame pristatys 2022 metų pavasario ir vasaros kolekciją.

Eilę metų neprilygstamus kolekcijų pristatymus rengiantis dizaineris sako, kad šie metai – kitokie. Dėl pandemijos pasikeitęs pasaulis diktuoja ir renginių organizavimo taisykles, todėl pastarieji mėnesiai garsiam dizaineriui – lyg lėkimas amerikietiškais kalneliais.

„Šis laikotarpis mane veda iš proto. Žmonės tikrai nesusigaudo ir nesupranta, ką reiškia tokiu metu kažką organizuoti ir daryti. Pirmiausia, viskas brangsta, taip pat yra didelė rizika, kad valdžia uždraus renginius pakilus užsikrėtimų atvejų skaičiui. Aš niekada gyvenime negalvojau, kad darant kolekciją reikės rūpintis ir tokiais dalykais. Jeigu anksčiau galvą skaudėdavo nuo visokių blakstienų, gėlių, makiažų, šukuosenų, o dargi ir drabužius reikia pabaigti, tai šiemet turime rūpintis ir pandeminiais klausimais“, – sako pristatymui besiruošiantis J. Statkevičius.

Vis dėlto, garsiausias šalies mados kūrėjas mato ir šviesiąją pandemijos pusę. Žmonės išsiilgę renginių, tad dovanoti šventę tokiu laikotarpiu – didelis malonumas.

„Visi nori ateiti, pasipuošti, pabūti kartu. Mada yra būtent ta sritis, kur žmonės gali ateiti pasižiūrėti ir į kitus, ir į save. Tokio masto renginys vyksta tik kartą metuose, o tą darau jau tris dešimtmečius. Bet nereikia pamiršti, kad renginio visuma yra labai didžiulio ir sudėtingo darbo vaisius, sudėtingas procesas ir, reikia pripažinti, ne kiekvienas tą moka padaryti“.

Dizaineris neslepia, kad kiekvienais metais patyliukais pamąsto, kad kolekcijos pristatymą rengia paskutinįsyk:

„Iš vienos pusės šis procesas man yra labai malonus, iš kitos pusės – visą laiką sau kartoju, kad darau tai paskutinį kartą. Tik niekam to nesakau, kaip kai kurie mėgsta. Keikiuosi, kad neapsimoka, kad finansinė situacija Lietuvoje nėra kaip Londone, Paryžiuje ar Niujorke. Juk žinote, kad perkamoji galia pas mus nukreipta į dėvėtų drabužių ir pigaus maisto parduotuves, o mada pas mus visada buvo nuošalyje“.

Kritiškai apie lietuvių stilių pasisakantis J. Statkevičius pastebi, kad požiūris į aukštosios mados kultūrą vis dar yra sustabarėjęs, o Lietuva niekad neišlipa iš postsovietinio mąstymo.

„Visoje Europoje esame patys rytietiškiausi. Atkreipkite dėmesį, kaip žmonės rengiasi Paryžiuje ir kaip Šeškinėje. Tuo viskas ir pasakyta. Jeigu stiklinis namas kur nors pas mus stūgso, tai dar nereiškia, kad mes Europa. Be to, per šią pandemiją lygis pasmuko kaip reikiant žemyn – žmonės yra tingūs, jiems patogu su treningais ir su lėkštute prie televizoriaus“, – juokiasi J. Statkevičius.