„Man labai patinka Azija – šia kryptimi keliauju ne pirmą kartą. Be to, Tailandas – viena iš nedaugelio Azijos šalių, kuri per pandemiją vėl atsidarė turistams“, – kalbėjo Silva.

Antrą kartą Tailande apsilankiusią S.Rindzevičiūtę sužavėjo pasakiškas maistas, graži gamta, malonūs vietiniai žmonės.

„Čia saugu, jautiesi labai laisvai – visur gali važinėti motoroleriu“, – šypsojosi moteris.

Daugiausia laiko Silva praleido dviejose salose – Samujaus ir Pangano. Ji neturėjo tikslo aplankyti kuo daugiau vietų – labiausiai troško tiesiog pajusti vietos dvasią.

„Rytais lankydavau jogą, važinėjau po salą motoroleriu, valgiau vietinėse kavinėse, išbandžiau tailandietišką masažą.

Žinoma, pamačiau ir įspūdingų vietų. Viena jų – Ang Tongo salų nacionalinis parkas, kurį sudaro daugiau kaip 40 nuostabaus grožio salų. Dar labai įsiminė žygis į džiungles“, – įspūdžiais dalijosi S.Rindzevičiūtė.

Ji prisipažino: anksčiau keliauti vienai jai atrodė labai baisu – neįsivaizdavo, kaip įmanoma leistis į kelionę be jokios kompanijos.

Tačiau nugalėjusi baimę Silva kuo puikiausiai viena praleido visas savaites.

„Pagaliau pribrendau šiai svajonei! Susidėliojo aplinkybės, kad galėjau išvykti atostogų viena. Didžiausias iššūkis keliaujant vienai yra tai, kad visą laiką esi su savimi, su savo mintimis ir kartais labai trūksta žmogaus, su kuriuo galėtum pasidalinti ypatingomis kelionės akimirkomis“, – sakė ji.